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رئيس الجمهورية : المؤسسات الامنية اللبنانية ساهرة على ملاحقة الخلايا الارهابية ومكافحة تهريب المخدرات

22
JANUARY
2018
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الرئيس عون لمساعد وزير الخزانة الاميركية : لبنان يشارك بفعالية في الجهود العالمية الهادفة الى مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال
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رئيس الجمهورية : المؤسسات الامنية اللبنانية ساهرة على ملاحقة الخلايا الارهابية ومكافحة تهريب المخدرات
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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية السيد مارشال بيلينغسليا Marshall Billingslea خلال استقباله له مساء اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يشارك بفعالية في الجهود العالمية الهادفة الى مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال، من خلال مصرفه المركزي والسلطات المالية المختصة، وذلك وفق المعايير والقوانين الدولية المعتمدة. وشدد الرئيس عون على ان المؤسسات الامنية اللبنانية ساهرة على ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة بعد الهزيمة التي الحقها الجيش بتنظيم "داعش" في الجرود اللبنانية، وان العمليات الامنية الاستباقية اثبتت جدواها.
واكد رئيس الجمهورية ان الاجهزة المختصة والجمارك احبطت الكثير من عمليات تهريب المخدرات على انواعها، علماً ان المهربين استخدموا اساليب متطورة لتمرير المخدرات لكن محاولاتهم باءت بالفشل. ونبه الرئيس عون الى ان الارهاب والمال مصدران اساسيان للحروب، الارهاب يوفر الحافز والمال يؤمن الوسائل.
وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة الاميركية على الدعم الذي قدمته للجيش اللبناني خلال مواجهته الارهابيين، معربا عن امله في ان يستمر هذا الدعم للمحافظة على الاستقرار والامن في لبنان.
وكان السيد بيلينغسليا قد اطلع الرئيس عون، عن اهداف زيارته الى لبنان منوها بالتعاون الذي تلقاه وزارة الخزانة الاميركية من مصرف لبنان، والسلطات المالية اللبنانية، كما اكد التزام بلاده دعم الاقتصاد اللبناني والجيش الذي اعتبر ان دوره اساسي في المحافظة على الاستقرار في لبنان.
وقد حضر اللقاء عن الجانب اللبناني كل من وزيري المالية والعدل علي حسن خليل وسليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون الهاشم، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. اما عن الجانب الاميركي فقد رافقت السيد بيلينغسليا، السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وعدد من مستشاريه ومعاونيه.
ويواصل المسؤول الاميركي لقاءاته غداً مع عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين.

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