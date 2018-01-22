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تحضّروا لثلوج هذا الأسبوع.. والعاصفة تبدأ غداً

22
JANUARY
2018
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 افادت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان الحالة العامة للطقس جاءت كالآتي: "منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يحمل معه أمطار، وثلوج ورياح قوية.

الطقس المتوقع في لبنان:


الثلاثاء:غائم مع أمطار غزيرة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها صباحا الى 90 كم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ال 6 أمتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، تخف حدة الأمطار وسرعة الرياح ليلا.


الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة أحيانا وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1500م وما فوق.


الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة أحيانا، وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1400م وما فوق، تشتد غزارة الأمطار بدءا من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لتلامس 1200 متر".

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