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الخطيب: أن البعض يحاول الاستخفاف بعقول الناس وكأنه يعالج المشكلة بناضور

22
JANUARY
2018
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وزير البيئة ينتظر تقرير اللجنة الفنية عن مصدر النفايات على شاطىء زوق مصبح: لا يستطيع الجميّل الموافقة على الخطة في مجلس الوزراء وتعطيلها على الارض


استهجن وزير البيئة طارق الخطيب ما صدر عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل حول موضوع مطامر النفايات ، وقال في احاديث متلفزة" إن ذاكرة الناس لاتزال حيّة ، ومن المفيد التذكير أن حزب الكتائب كان ممثلاً بثلاثة وزراء في حكومة الرئيس تمام سلام التي أقرّت هذه خطة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود – الجديدة ، وقد وافقوا على الخطة التي إقترحها الوزير أكرم شهيّب فيما عارضها التيار الوطني الحر ، ولا يستطيع النائب الجميّل الموافقة على الخطة في مجلس الوزراء والعمل على تعطيلها على الارض ".
وأكد وزير البيئة " أننا ضد النفايات على الشاطىء وغير الشاطى ء، وأنا أنتظر التقرير الذي سيردني غداً من اللجنة الفنية حول مصدر النفايات، وعلى ضوء هذا التقرير سنتخذ الاجراءات المناسبة "، داعياً الى " عدم إخضاع الامر للحسابات الانتخابية "، ومعتبراً " أن البعض يحاول الاستخفاف بعقول الناس وكأنه يعالج المشكلة بناضور ".

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