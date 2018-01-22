بعد البطاقة البيومترية والاقتراع في مكان السكن، هل يطير اقتراح تمديد مهلة تسجيل المغتربين؟

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بعدما طارت البطاقة البيومترية والاقتراع اماكن السكن ، ها هو اجتماع اللجنة الوزارية الذي قيل انه سيعقد الاثنين لبحث اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ، المرحل من الجلسة الحكومية والمتعلق بتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط ، يطير ايضا او يرحل.



مصادر مطلعة تؤكد لل او تي في ان الخلافات والانقسامات داخل اعضاء اللجنة ولاسيما حيال هذا البند كبيرة وهي التي ارجأت اجتماع اليوم وسط معلومات تحدثت عن ان رئيس الحكومة يحاول ايجاد المخرج الملائم قبل تحديد اي موعد لاحق، علما ان هذه اللجنة نفسها ،وبحسب مصادر رفيعة، كانت وافقت في جلستها يوم 3 تشرين الثاني على طرح وزير الخارجية التمديد حتى 20 كانون 2 ، حيث ابدى جميع الوزراء موافقتهم حتى ان وزير الداخلية رفع يومها تقريرا خطيا اكد فيه انه يستطيع التمديد اكثر من 20 ك2 بل حتى 20 شباط مشدا على ان المهم عدم تخطي مهلة تجمدي القوائم ب 30 اذار.



الى التيار الوطني الحر الذي يقود معركة الاصلاحات ، تنضم القوات في موضوع المغتربين ومعها المستقبل مقابل رفض واضح من قائد جبهة الرفض :" امل " بقيادة رئيس مجلس النواب ومعها حزب الله والاشتراكي والمردة والقومي:



تقول مصادر متابعة ان اللجنة الوزارية قد تعود لتجتمع الجمعة بعد عودة رئيس الحكومة من الخارج لكن الاكيد ان اقتراح باسيل سيعود للملعب الوزاري من جديد وعندها فقط سيفرز السياسيين انفسهم : بين من يريد اعطاء فرصة جديدة للبنان المغترب ومن يريد التعطيل!