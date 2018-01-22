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الرئيس عون لوفد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين: أي حل يجب أن يراعي الحقوق العادلة لأهالي الطلاب والمدارس والمعلمين على حد سواء

22
JANUARY
2018
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم وفد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب رودولف عبود الذي نقل إلى الرئيس عون موقف النقابة من عدم تطبيق القانون الرقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب على معلمي المدارس الخاصة في ضوء موقف اتحاد المؤسسات التربوية. وعرض النقيب عبود للاقتراحات التي يتم التداول بها لإيجاد حلّ للأزمة الراهنة وموقف المعلمين منها.

 

 

وقد أكد الرئيس عون للوفد أنه يتابع هذه المسألة بتفاصيلها وهو التقى سابقاً لجان الأهل واتحاد المؤسسات التربوية واستمع إلى ملاحظاتهم وهو في صدد تقييم مواقف الأطراف المعنية تمهيداً لدرس الحلول المقترحة خلال الجلسة الخاصة بالقطاع التربوي التي سوف يعقدها مجلس الوزراء في القريب العاجل. وشدد الرئيس عون على أن أي اتفاق سوف يتم التوصّل إليه ينبغي أن يراعي الحقوق العادلة لأهالي الطلاب والمدارس والمعلمين برعاية الدولة، لافتاً إلى وجود قوانين ترعى علاقات المدارس بوزارة التربية والتعليم العالي لا بد من تطبيقها، ومنها التصريح سنوياً عن الموازنات. كذلك ثمة مواد قانونية تحدد الواجبات الملقاة على عاتق المعلمين وترعى في الوقت نفسه حقوقهم.

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