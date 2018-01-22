living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النوّاب

22
JANUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وقد حمل المرسوم الرقم 2219 تاريخ 22 كانون الثاني 2018. ووقع المرسوم إلى الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وفي ما يلي نص المرسوم:
"إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،
بناءً على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، لا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:
1- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 6/5/2018.

2- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 3/5/2018.

3- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 29/4/2018، وذلك في الدول التالية:

كومنولث أستراليا- كندا- الولايات المتحدة الأميركية- جمهورية المانيا الاتحادية- الجمهورية الفرنسية- جمهورية الكوت ديفوار- الجمهورية الاتحادية البرازيلية- مملكة السويد- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية- الجمهورية البوليفارية الفنزولية- جمهورية نيجيريا الاتحادية- مملكة بلجيكا- جمهورية باراغواي- الاتحاد السويسري- الجمهورية الايطالية- جمهورية السنغال- جمهورية غانا- مملكة إسبانيا- جمهورية الأرجنتين- الولايات المتحدة المكسيكية- جمهورية الكونغو الديمقراطية- جمهورية كولومبيا- جمهورية أرمينيا- جمهورية جنوب افريقيا- جمهورية رومانيا- مملكة الدانمارك- الجمهورية الهيلانية- جمهورية سيراليون- الجمهورية الغابونية- مملكة هولندا- جزيرة الغوادلوب- جمهورية بنين- جمهورية ليبيريا- جمهورية غينيا.

4- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 27/4/2018، وذلك في الدول التالية:
المملكة العربية السعودية- دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة الكويت- دولة قطر- سلطنة عمان- جمهورية مصر العربية.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 22 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون

رئيس مجلس الوزراء - الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات - الامضاء: نهاد المشنوق".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout