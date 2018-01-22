الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النوّاب

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وقد حمل المرسوم الرقم 2219 تاريخ 22 كانون الثاني 2018. ووقع المرسوم إلى الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.



وفي ما يلي نص المرسوم:

"إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،

بناءً على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، لا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:

1- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 6/5/2018.

2- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 3/5/2018.

3- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 29/4/2018، وذلك في الدول التالية:

كومنولث أستراليا- كندا- الولايات المتحدة الأميركية- جمهورية المانيا الاتحادية- الجمهورية الفرنسية- جمهورية الكوت ديفوار- الجمهورية الاتحادية البرازيلية- مملكة السويد- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية- الجمهورية البوليفارية الفنزولية- جمهورية نيجيريا الاتحادية- مملكة بلجيكا- جمهورية باراغواي- الاتحاد السويسري- الجمهورية الايطالية- جمهورية السنغال- جمهورية غانا- مملكة إسبانيا- جمهورية الأرجنتين- الولايات المتحدة المكسيكية- جمهورية الكونغو الديمقراطية- جمهورية كولومبيا- جمهورية أرمينيا- جمهورية جنوب افريقيا- جمهورية رومانيا- مملكة الدانمارك- الجمهورية الهيلانية- جمهورية سيراليون- الجمهورية الغابونية- مملكة هولندا- جزيرة الغوادلوب- جمهورية بنين- جمهورية ليبيريا- جمهورية غينيا.

4- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 27/4/2018، وذلك في الدول التالية:

المملكة العربية السعودية- دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة الكويت- دولة قطر- سلطنة عمان- جمهورية مصر العربية.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 22 كانون الثاني 2018

الامضاء: ميشال عون

رئيس مجلس الوزراء - الامضاء: سعد الدين الحريري

وزير الداخلية والبلديات - الامضاء: نهاد المشنوق".