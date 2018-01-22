بالصورة - هذا هو مُرتكب جريمة اليوم.. هل تعرفون عنه شيئاً؟!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة المواطن:

ف. ع. (مواليد عام 1967)

للاشتباه به بجريمة قتل زوجته (ن. ب.، مواليد عام 1975، لبنانية) في محلة رأس النبع.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان تواجده، الحضور إلى مركز فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت الكائن في محلة البسطة الفوقا / شارع الاوزاعي قرب تعاونية Coop ، أو الاتصال على الرقم: 633808/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن أي مواطن يدلي بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.