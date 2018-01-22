موجات صقيع شديدة تضرب لبنان والحرارة الى ما تحت الصفر.. هكذا تواجهون الجليد على الطرق

A + A -

تضرب لبنان في الفترة الأخيرة موجاتُ صقيع شديدة تؤدّي الى تدنّي الحرارة الى ما تحت الصفر. وينتج عن ذلك تجمّدُ بقع المياه، خصوصاً على الطرقات الجبلية ما يُحدث انزلاقات خطيرة.

مع تزايد موجات الصقيع التي تضرب لبنان في الفترة الأخيرة، تنتشر على الطرقات البقع الجليدية بشكل غير مسبوق على أطراف الطريق أو على كامل الإسفلت، ما يفرض تغيير أسلوب القيادة لتجنّب فقدان السيطرة على السيارة والحوادث الكارثية.

وما يزيد الطين بلّة، طبيعة تضاريس لبنان التي تفرض وجود طرقات متعرّجة ومنعطفات كثيرة على الطرق الجبلية، ما يمكن أن يشكل خطراً كبيراً في حال وجود بقع جليدية غير مرئية على هذه الطرق، لأنّ أيّ انزلاق يمكن أن يؤدّي الى فقدان السيطرة على السيارة وحصول اصطدام أو خروجها عن الطريق واستقرارها في واد. فوجود الجليد على الطرق يستدعي توخّي الحذر الشديد لضمان سلامتكم وسلامة الآخرين.

وهنا بعض النصائح للقيادة في الظروف الجليدية لزيادة سلامتكم:

• تقليل السرعة في القيادة الى أدنى مستوى لأنّ السيارة تحتاج الى مسافة أطول بكثير للتوقّف، خصوصاً عند القيادة الليلية حيث لا يمكن تمييز بقع الماء عن الجليد.

• القيادة على الجليد أمر خطر جداً، لذلك وفي حال كانت الحرارة متدنّية جداً تجنّبوا الخروج في رحلات وأتركوا ذلك الى الحالات الضرورية.

• تذكّروا أنّ المنعطفات والطرق المظلّلة والجسور والمعابر تتجمّد قبل أسطح الطرق الأخرى. واحذروا من الجليد الأسود، لأنه يُفقد السيطرة تماماً على السيارة.

• كونوا أكثر يقظة لتصرّفات السائقين الآخرين وانتبهوا من السيارات القادمة من الشوارع الجانبية.

• أتركوا مسافة إضافية بين سيارتكم والسيارات التي أمامكم، وكذلك انتبهوا إذا كانت سيارة ما قريبة جداً تسير خلفكم لا تقلّلوا سرعتكم بشكل مفاجئ.

• حافظوا على لمسة خفيفة على المكابح. واعلموا أنه حتى مع أنظمة المكابح المانعة للإنغلاق، يجب تطبيق الضغط الخفيف لتجنّب قفل الفرامل وتسبّب الإنزلاق. لذلك يجب الضغط على دواسة الفرامل على نحو سلس، وعدم الإعتماد فقط على تقنيات السيارة مهما كانت متطوّرة.

• إستخدموا السرعات البطيئة في علبة السرعات، لأنها تساهم في إبطاء المركبة ومن دون أن توقفها ومن دون الإستخدام الكثيف للفرامل.

• إبحثوا عن أيّ نقطة جافة في الطريق وحاولوا توجيه السيارة نحوها مع مراعاة وجود سيارات أخرى على الطريق.

• أثناء القيادة على طرق مغطاة بالجليد، يُنصح بعدم تجاوز السيارات الأخرى، لأنه خلال التجاوز قد يُضطر السائق إلى الخروج عن خطّ السير الذي يكون عادة أكثر إنزلاقاً، ما يمكن أن يعرّض حياتكم للخطر، بسبب فقدانكم السيطرة على السيارة.