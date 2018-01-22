عناوين الصحف ليوم الاثنين 22 كانون الثاني 2018

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الأخبار

سوريا

«غزوة» أنقرة الثانية

البناء

حكمة كردستان العراق في الأزمة الإيرانية الأخيرة فتحت باب التطبيع لها في بغداد وطهران

الحرب التركية الأميركية الكردية في عفرين... تسرّع إنجازات الجيش السوري في إدلب

عضّ أصابع دستوري حول تمديد المهل وتعديل قانون الانتخاب... يُربك موقف الحريري

الجمهورية

الراعي: المسؤولون منشغلون بالفساد

الديار

150 غارة جوية تركية وقوات تركية ومعارضة سورية تدخل الى عفرين

اللواء

تصعيد الخلافات يعصف بلجنة تعديل قانون الإنتخاب

L'Orient-Le Jour

Opération rameau d'olivier : les risques d'un embrasement

The Daily Star

Ministerial panel to shoot down Bassil’s proposal