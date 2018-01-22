أسرار الصحف ليوم الاثنين 22 كانون الثاني 2018

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البناء

ذكرت أوساط مطلعة أن الاستثمارات العائدة لأحد الأمراء السعوديين المعتقلين في السعودية، في لبنان تشهد تخفيضاً في عدد العاملين لديها وتقليصاً في النفقات، كما عُرض بعضها للبيع، لكن مع ذلك فإنّ هذه القطاعات الاستثمارية ستواصل عملها لعدم تضرّرها بشكل كبير من أزمة الأمير المشار إليه، على غرار غيرها من استثماراته في بعض الدول العربية والغربية.

الجمهورية

قال أحد السياسيّين لدى سؤاله عن قانون الإنتخاب إنه واضح ومفهوم إنما النتائج لن تكون واضحة أومفهومة.

قالت أوساط سياسية إنه في حال إستكملت إسرائيل بناء الجدار العازل على الحدود الجنوبية فإن ذلك سيشكّل نزاعاً حول ملكية الـ 13 نقطة على الخط الأزرق ودعوة مجلس الأمن إلى حل هذا النزاع.

قال أحد الوزراء إنه أحبّ العمل في وزارته ويتمنّى عدم تغييرها فيما لو تشكّلت حكومة جديدة وتم اختياره وزيراً فيها.

اللواء

غمز

لم تُفلح المساعي التي قام بها عدد من «الرفاق» لإيجاد تسوية تنهي حالة الانقسام الراهن بين أنصار التيار الوطني في جزين!

همس

تجدّدت الاتصالات بين قيادات سياسية وحزبية خارج السلطة، لعقد تحالفات انتخابية تمهّد لقيام جبهة سياسية وازنة!

لغز

اعتبر وزير داخلية سابق أن الكشف عن إنجازات فرع المعلومات الأخيرة جاء في الوقت المناسب عشية انعقاد مؤتمر روما لمساعدة الجيش اللبناني والقوى الأمنية!