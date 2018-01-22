الملفات الحياتية تحاصر بيت الوسط

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البناء -

بيت الوسط العالق بين أزمات المراسيم والقوانين، تحاصره الملفات الحياتية من كل جانب على مسافة شهور قليلة من الانتخابات التي ستكون حاسمة لجهة عودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة، حيث يعمل تيار المستقبل على الاستفادة من أي ملف «شعبوي» لاستقطاب الناخبين لا سيما في طرابلس.

وفيما وجّه أهالي الموقوفين الإسلاميين كلمة من رياض الصلح حملت رسالة انتخابية حازمة الى بيت الوسط، يطالبونه بالعفو العام عن أبنائهم، نفّذ الناجحون في مجلس الخدمة المدنية اعتصاماً في رياض الصلح معترضين على تقاعس المسؤولين عن إدراج مراسيم تعيينهم، وحاولوا التوجه إلى بيت الوسط للقاء الحريري، إلا أن القوى الامنية منعتهم وهددتهم باستعمال القوة، بحسب مصادر المعتصمين الذين علّقوا إضرابهم لاحقاً بعد الاتفاق مع المعنيين على لقاء رئيس الحكومة الأسبوع المقبل.

ولاحقاً أوضح الوزير باسيل في تصريح أن «عدم صدور مرسوم الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية ليس بسبب التوازن الطائفي ، بل لمرور مدة سنتين على المباراة من دون إصدار مرسوم فيها، تصبح نتيجة المباراة غير ملزمة». وأشار الى «أننا اتفقنا مع وزير الزراعة غازي زعيتر في جلسة الحكومة الأخيرة على أن عدد حراس الأحراج الذين سيتم تعيينهم يقتضي زيادة 39 مسيحياً، ويجب أن يكونوا من أبناء مناطقهم».

الى ذلك، تنفذ الثانويات والمدارس الرسمية بدعوة من لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي وحراك المتعاقدين الثانويين، إضرابا عاماً يوم غدٍ استنكاراً لقرار إجراء مباراة مفتوحة للمتعاقدين، بالتزامن مع الاعتصام المركزي امام وزارة التربية.