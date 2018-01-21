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لا مجلس وزراء الاسبوع المقبل. فرئيس الجمهورية يتوجّه الى الكويت في زيارة رسمية، ورئيس الحكومة يشارك بمؤتمر دافوس. ووسط هذا المشهد باتت البلاد مفروزة بين من يعمل ومن يعرقل، بين من يسهّل ومن يعطّل على كل المستويات.

ففي مقابل من يحضّر للمؤتمرات الدولية مع ما ستحمله من انعكاسات ايجابية على لبنان، هناك من يسعى لعرقلة انجازاتها.

وعشية التئام اللجنة الوزارية غداً لبحث تمديد مهلة اقتراع المنتشرين، فهنا ايضاً، هناك من يسهّل الانتخابات النيابية واقتراع الناس، في مقابل من يحاول عرقلة وصولهم ومشاركتهم.

وفي النهاية، يبقى التعويل على حسن اختيار اللبنانيين بين التوجهين، بين الافوال والافعال، بين الجمود والانجاز....اما التفاصيل فضمن نشرتنا المسائية