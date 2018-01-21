بالصورة: إعلامية " المنار " تقصف جبهة نجمة لبنانية شهيرة!

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بعد الحملة التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي رفضا لقرار وزير الداخلية نهاد المشنوق عرض فيلم “The Post” للمؤلف والمخرج الاميركي Steven Spielberg، أبدت الفنانة إليسا تشوّقها لمشاهدة الفيلم مشيدة بمخرجه، وإعتبرت في تغريدة لها عبر تويتر” أن الحملة ضده جعلتها أكثر حرصا لتستمتع به.

ووصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة إليسا بالمستفزة خصوصاً بعد الحملة الكبيرة على مخرج الفيلم المتهم بمساهمته للتبرع بإسرائيل خلال عدوانها على لبنان عام 2006.

أما إعلامية قناة المنار منار صباغ فإعتبرت أن إليسا ملتزمة شعار العمالة وجهة نظر حيث كتبت في تغريدة لها عبر “تويتر”: “كنت قلت خالف تعرف.. بس الثابت انو اليسا متل كتار من اصحاب لقب فنان بهيدا البلد… ملتزمين شعار: العمالة وجهة نظر”.