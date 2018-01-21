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السيد نصرالله يتلقى واجب العزاء بوفاة الحاج مصطفى الشيخ إبراهيم ياسين

21
JANUARY
2018
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تلقى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إتصالاً هاتفياً من كل من رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق سليمان فرنجية، حيث قدموا التعازي بوفاة الحاج مصطفى الشيخ إبراهيم ياسين والد زوجة سماحة الأمين العام.

كما قدم واجب العزاء في مجمع الإمام العسكري (ع) في الضاحية الجنوبية رئيس الجمهورية الأسبق العماد أميل لحود والوزير طلال أرسلان والنواب أميل رحمة وأميل أميل لحود ونقولا فتوش ووليد سكرية، والوزير السابق ناجي البستاني والنائب السابق عدنان طرابلسي ووزير الخارجية السابق عدنان منصور.

كما قدم واجب العزاء في مجمع الامام العسكري(ع) السفير السوري علي عبد الكريم والسفير الايراني محمد فتح علي.

كما قدم التعازي وفد من المجلس الشيعي الأعلى ووفد من تجمع العلماء المسلمين والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، واللواء جميل السيد واللواء علي الحاج، ووفد من حركة أمل ورئيس مجمع التقريب بين المذاهب السيد حسن التبريزي وعدد من الشخصيات البلدية والإختيارية والتربوية والنقابية.

ويستمر آل الفقيد باستقبال التعازي اليوم الاثنين في مجمع الإمام الحسن العسكري (ع) من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساءً.

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