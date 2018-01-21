بالصور- ميراي عون هاشم تلتقي كوادر التيار والمرشح جورج عطاالله في الكورة: - جهوزية تامة للإنتخابات

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بدعوة من هيئة قضاء الكورة في التيار الوطني الحر إلتقت عضو المكتب السياسي في التيار السيدة ميراي عون هاشم بأعضاء هيئة قضاء ومنسقو القرى والماكينة الانتخابية ومرشح التيار في الكورة المحامي جورج عطاالله في مكتب هيئة القضاء في كفرعقا حيث تم التداول في آخر المستجدات السياسية والانتخابية في لبنان والكورة.



وكان حوار بين السيدة عون هاشم والحاضرين في مختلف الملفات والمواضيع التي تعنيهم خصوصا في الكورة، إضافة الى ضرورة التحضير وشحذ الهمم لتكون فاعلة زمن الانتخابات النيابية ليتحقق هدف التيار بتحقيق كتلة نيابية وازنة تكون الى جانب العهد ورئيسه لإكمال مسيرة التغيير والاصلاح.

وكان بدأ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيبية من منسق هيئةةالقضاء المحامي جوني سهيل موسى.





