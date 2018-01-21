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الأستاذة "الراقصة": - سأنافس على رئاسة مصر وهذا برنامجي

21
JANUARY
2018
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 أشرف عبد الحميد-

أعلنت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة قناة السويس في مصر، والتي اتهمت من قبل بممارسة الرقص في منزلها وأثارت جدلا كبيرا، استعدادها فعليا لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس القادم.

وكشفت لـ"العربية.نت" أنها وفريق من أصدقائها يقومون حاليا بجمع وإعداد الأوراق والتوكيلات المطلوبة للترشح، وتنتظر الانتهاء من جمع التوكيلات للتقدم رسميا لانتخابات الرئاسة قبل نهاية الموعد المحدد وهو 29 يناير الحالي.

وأضافت أنها قادرة على المنافسة في الانتخابات، حيث أعدت برنامجا انتخابيا يعتمد بشكل أساسي على النهوض بالتعليم، والعمل على الاستفادة من المورد البشري الكبير في مصر وتنوعه الثقافي والجغرافي، ومواجهة البطالة والعشوائيات، وتطوير البحث العلمي، مشيرة إلى أنها قامت بجولات كبيرة في ربوع مصر، والتقت بمواطنين وشرحت لهم برنامجها الأنتخابي، وتفاعلوا معها، وأعلنوا ترحيبهم بخوضها الانتخابات.

وقالت إنها لم تجد أي اعتراضات أو عراقيل من جانب المسؤولين بالشهر العقاري لتحرير التوكيلات المطلوبة لخوضها الانتخابات، كما لم تواجه أي اعتراض من جانب المواطنين الذين التقت بهم خلال جولاتها الانتخابية، مضيفة أنها سافرت للصعيد والتقت بمواطنيه ووجدت كل ترحيب منهم.

وطالبت أستاذة الأدب الإنجليري بالاهتمام الإعلامي ببرنامجها الانتخابي وتوصيله للمصريين، مشيرة إلى أنها جاهزة للمعركة الانتخابية.

ترقص فوق سطح منزلها


وكانت جامعة قناة السويس في مصر قد قررت قبل شهور إحالة الأستاذة الجامعية للتحقيق، بعدما نشرت فيديو لها وهي ترقص فوق سطح منزلها على صفحتها على فيسبوك، ونشرها كذلك صوراً شخصية لها ترتدي فيها المايوه على أحد الشواطئ على صفحتها الشخصية.

وقالت الأستاذة الجامعية إنها نشرت ما اعتبرته حرية شخصية لها وعلى صفحتها الخاصة، مؤكدة أن ما فعلته حق شخصي، ويندرج ضمن الحق في الحرية طالما لا تضر الآخرين.

وقالت إنها لم ترتكب جريمة، مطالبة بمناقشة قضايا تهم المجتمع المصري مثل التعليم والصحة والزراعة وليس مناقشة قضية مواطنة ترقص في منزلها.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارًا من 20 يناير الجاري وحتى ٢٩ يناير، على أن تتلقى الهيئة طلبات الترشح يوميا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا عدا اليوم الأخير سيكون حتى الساعة ٢ ظهرا.

وحددت اللجنة موعد الاقتراع على الانتخابات في الخارج ليكون أيام ١٦ ، ١٧ ، ١٨ مارس ٢٠١٨ على أن يبدأ الناخبون داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ مارس، وتعلن نتيجة الجولة الأولى يوم ٢ أبريل، ونتيجة الجولة الثانية في حال الإعادة يوم 1 مايو.

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