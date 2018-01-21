أكبر كنيسة للأرثوذكس في الشرق… في الامارات

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هاف بوست عربي-





افتتحت الإمارات المبنى الجديد لكاتدرائية النبي إلياس، في إمارة أبوظبي، بحضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الدولة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح الإماراتي “نحن في الإمارات يسرنا كثيراً أن نحتفل معكم بافتتاح هذا المبنى الرائع، الذي يمثل بشكل واضح وأكيد، صرحاً دينياً مهماً لكم”، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”. أشار بن مبارك إلى أن الكاتدرائية تقوم على قطعة أرض ممنوحة من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لمطرانية الروم الأرثوذكس، ما “يؤكد إيمان الإمارات بقيم الخير والمحبة والتآلف والسلام”. وأشاد بن مبارك بالعلاقات الأخوية المتينة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وعلى دور الكنيسة الأرثوذكسية “بالتأكيد الدائم والمستمر على القيم الإنسانية الرفيعة، التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان”.

من جانبه وجَّه البطريرك يوحنا العاشر، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة رسالة شكر إلى رئيس دولة الإمارات على دعمه الكبير لرسالة السلام والمحبة للعالم أجمع، معرباً عن شكره لشعب دولة الإمارات.

وقال البطريرك إن “افتتاح هذه الكاتدرائية هو مثال آخر على تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول العالم، في مجال التعايش السلمي والتسامح، واحترام مختلف المعتقدات والأديان، التي هي من القيم المتأصلة في عمق وتاريخ الشعب الإماراتي”.

وتعتبر المسيحية الديانة الثانية في الإمارات بعد الإسلام، ويشكل المسيحيون نحو 13% من مجمل سكان الدولة (مواطنين ومقيمين). ويتركز وجود المسيحيين من مختلف الطوائف في الإمارات، في العاصمة أبوظبي ومدينة العين بالإمارة، وكذلك في مدينتي دبي والشارقة.