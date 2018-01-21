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بعد الاستقرار في حال الطقس.. هذا ما يحمله الأسبوع المقبل من أمطار وثلوج

21
JANUARY
2018
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على الجبال مع رياح ناشطة، يتحول الطقس ليلا الى غائم مع أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليل الاثنين الثلاثاء مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال 80كم/س خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، حيث يتأثر بمنخفض جوي يحمل معه أمطار ورياح قوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الاحد: طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على الجبال مع رياح ناشطة يتحول الطقس ليلا الى غائم مع أمطار متفرقة، تشتد غزارتها ليل الاثنين الثلاثاء مترافقة بعواصف رعدية.

الثلاثاء: غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها صباحا الى 90كم/ساعة خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر فيقارب ال 5 أمتار، كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق لتلامس ال 1300 متر ليلا، تخف سرعة الهواء خلال الليل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 5 الى 10 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 35كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 17°م.

-الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 42:06 ساعة غروب الشمس: 57:16

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