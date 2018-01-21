قائد لواء الحرس الجمهوري يكرّم الاعلاميين العاملين والمعتمدين في قصر بعبدا

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لمناسبة الاعياد وبدء السنة الجديدة 2018، وجرياً على التقليد، أقام قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي مأدبة عشاء تكريماً للعاملين في مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وللإعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا. وحضر المأدبة رئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا وعدد من ضباط لواء الحرس الجمهوري والاعلاميين المنتمين الى مختلف المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.



وألقى العميد فغالي كلمة شكر فيها الاعلاميين على جهودهم وتعاونهم مع لواء الحرس الجمهوري خلال المهمات التي نفّذها اللواء خلال السنة الماضية، وأكد أن التوجيهات التي اعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقضي بتسهيل عمل الاعلاميين وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم، سواء في القصر الجمهوري او في الزيارات الرئاسية الى الخارج.

وردّ الاستاذ شلالا بكلمة شكر فيها العميد فغالي على مبادرته في تكريم الاعلاميين، مؤكداً على أهمية التكامل بين العاملين في الاعلام الرئاسي والاعلاميين المعتمدين في القصر من جهة، ولواء الحرس الجمهوري من جهة اخرى، وذلك بهدف تغطية نشاطات رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون. واعتبر شلالا ان العاملين في قصر بعبدا من مدنيين وعسكريين هم عائلة واحدة يرعاها الرئيس عون والسيدة الاولى بعناية ومحبة، وانطلاقا من ذلك فإن التسهيلات التي تقدّم للاعلاميين تعكس حرص الرئيس عون على الاهتمام بالاعلام وبدوره الذي يفترض ان يُمارَس بمسؤولية وموضوعية.

وفي نهاية مأدبة العشاء، قطع العميد فغالي والاستاذ شلالا قالب حلوى في المناسبة والتقطت الصور التذكارية.