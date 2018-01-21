الشيخ قاسم: بدأنا اتصالاتنا للتحالفات الانتخابية

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أكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «كل المعطيات تشير إلى أن الانتخابات النيابية حاصلة في لبنان في موعدها، وأن كثرة الجدل حول إمكان حصولها أو عدمه محاولات لتسليط الضوء على بعض النقاشات غير النافعة وغير المفيدة ولصرف وقت اللبنانيين».

وقال قاسم في افتتاح دورة ثقافية لـ «الهيئات النسائية في بيروت» التابعة لـ «حزب الله»: «هذه الخلافات السياسية التي نراها بين الحين والآخر لا تؤثر في الانتخابات النيابية لا من قريب ولا من بعيد، نتمنى ألا تكون موجودة، ونتمنى أن يحصل التوافق، وأن تكون هناك تسويات، وأن يفكر الجميع بمعالجات تتجاوز العصبية والتحديات، هذا أفضل للجميع، ولكن مع ذلك الانتخابات إن شاء الله حاصلة في موعدها».

ولفت إلى أن الحزب «يجري اتصالاته بكثافة في هذه المرحلة مع الأفرقاء والجهات المختلفة على الساحة من أجل أن يحدد تحالفاته ولوائحه الانتخابية، ولكن المحسوم في شكل نهائي حتى الآن هو أن حزب الله سيكون متحالفاً مع حركة أمل في جميع الدوائر الانتخابية من دون استثناء أي دائرة، بمعنى أن اللوائح الانتخابية ستكون مشتركة بين الحزب والحركة في كل لبنان، هذه مسألة حُسمت وسنبدأ بحسم المسائل الأخرى من أجل أن نخوض الانتخابات، محاولين أن نكون صوت الناس وصوت الوطن من خلال العمل الدؤوب لمصلحة قوة لبنان ومقاومته وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».

ورأى أن «إستراتيجية أميركا الحربية التي أعلنها وزير الدفاع الأميركي خالية تماماً من مواجهة الإرهاب التكفيري، وهذا أمر طبيعي، لأن أميركا صنعت الإرهاب التكفيري ولا يمكن أن تقمعه أو تقتله»، معتبراً أن «أميركا مصدومة لأن محور المقاومة هزمها، وهزم مشروعها التقسيمي في المنطقة ولم تعد تملك إلاَّ التهديد، ولكن هذا الأمر لن يغير في واقع المنطقة. مارد المقاومة انطلق ولا إمكان لإعادته إلى القمقم». وقال: «بإمكان الرئيس الأميركي ترامب أن يصرح بأنه قرَّر ضم القدس إلى الكيان الإسرائيلي ولكن ليس بإمكانه أن يقتلع القدس من قلوب الأطفال والرجال والنساء، وستثبت الأيام أن القدس فلسطينية لفلسطين ولأهلها ولكل الأحرار. وندعو إلى أوسع التفاف حول القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني».