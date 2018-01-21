هل اعتقلت السلطات التركية أحد المتهمين بتفجير صيدا؟

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باتت تفاصيل التفجير الذي استهدف المسؤول في حماس محمد حمدان في صيدا الاسبوع الماضي واضحة لجهة وقوف الموساد الاسرائيلي وراءه. لكن البارز ان عملاء لبنانيين هم الذين تولوا عملية التنفيذ، وفي التفاصيل ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كشفت الخيوط منذ البداية من خلال كاميرات المراقبة في محيط التفجير وتبين ان شخصين استقلا سيارة اجرة من بيروت ومكثت ساعة على الطريق بالقرب من منزل المسؤول في حماس محمد حمدان، فيما تولت سيارة ثانية زرع العبوة والضغط على «زر» التفجير بعدها شاهدوا حمدان يقوم بفتح باب السيارة.



وفي التحقيقات تبين ان المتورطين شخص من طرابلس يدعى احمد بيتيه واخر من شحيم وشخص ثالث وتكتمت شعبة المعلومات على اسمه.



وذكر ان بيتيه وشخص اخر غادرا الى تركيا. فيما ذكرت معلومات اخرى ان احد المتورطين انتقل الى هولندا والاخر الى تركيا واشارت معلومات ان اجهزة الامن التركية اعتقلت احد المتورطين بعد طلب من السلطات اللبنانية وتجري اتصالات لتسليمه الى لبنان.