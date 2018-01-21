living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل اعتقلت السلطات التركية أحد المتهمين بتفجير صيدا؟

21
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

باتت تفاصيل التفجير الذي استهدف المسؤول في حماس محمد حمدان في صيدا الاسبوع الماضي واضحة لجهة وقوف الموساد الاسرائيلي وراءه. لكن البارز ان عملاء لبنانيين هم الذين تولوا عملية التنفيذ، وفي التفاصيل ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كشفت الخيوط منذ البداية من خلال كاميرات المراقبة في محيط التفجير وتبين ان شخصين استقلا سيارة اجرة من بيروت ومكثت ساعة على الطريق بالقرب من منزل المسؤول في حماس محمد حمدان، فيما تولت سيارة ثانية زرع العبوة والضغط على «زر» التفجير بعدها شاهدوا حمدان يقوم بفتح باب السيارة.


وفي التحقيقات تبين ان المتورطين شخص من طرابلس يدعى احمد بيتيه واخر من شحيم وشخص ثالث وتكتمت شعبة المعلومات على اسمه.


وذكر ان بيتيه وشخص اخر غادرا الى تركيا. فيما ذكرت معلومات اخرى ان احد المتورطين انتقل الى هولندا والاخر الى تركيا واشارت معلومات ان اجهزة الامن التركية اعتقلت احد المتورطين بعد طلب من السلطات اللبنانية وتجري اتصالات لتسليمه الى لبنان.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout