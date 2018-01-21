"غصن الزيتون" التركية في عفرين لحظة بلحظة

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أطلقت تركيا مساء السبت 20 يناير/ كانون الثاني عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في مدينة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، وأسمتها "عملية غصن الزيتون"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في عفرين عمليا على الأرض، ومدينة منبج ستكون المحطة التالية.



مسؤول تركي رفيع يؤكد قصف المقاتلات التركية وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ويشر إلى أن "الجيش السوري الحر"، المدعوم من أنقرة، بدأ أيضا في تقديم دعمه للعملية العسكرية في عفرين.



الأركان التركية تعلن أن "عملية غصن الزيتون" تستهدف" حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية و"قوات سوريا الديمقراطية" بالإضافة إلى تنظيم "داعش" في مدينة عفرين.



وزارة الخارجية التركية تستدعي ممثلي البعثات الدبلوماسية الأمريكية والإيرانية والروسية لديها، وتطلعهم على التطورات في عفرين.



وزارة الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء بدء القوات التركية العملية العسكرية في عفرين وتؤكد على وحدة الأراضي السورية.



المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية ينفي أي اشتباكات مع الجيش التركي حتى الآن، بل الأمر يقتصر على "مناوشات" على أطراف عفرين.



وزارة الدفاع الروسية تعتبر أن العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في عفرين، جاءت نتيجة للاستفزازات الأمريكية.



وزارة الخارجية التركية، تبلغ دمشق كتابيا بإطلاق العملية العسكرية في عفرين.



المقاتلات تركية تقصف مطار منّغ العسكري الخاضع لسيطرة المقاتلين الأكراد.

مصادر عسكرية تتحدث عن قصف الجيش التركي لـ 108 أهداف عسكرية للوحدات الكردية في عفرين.

وزارة الخارجية السورية تنفي أن تكون تركيا أبلغتها بالعملية العسكرية في عفرين، وتدين "بشدة العدوان التركي الغاشم".

الوحدات الكردية تعلن مقتل 6 مدنيين و3 من مقاتليها جراء القصف التركي على عفرين.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يعلن أن القوات البرية ستنفذ مهامها داخل سوريا، وفقا لتطورات الوضع على الأرض.