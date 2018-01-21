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القائم بالأعمال اللبناني في الكويت السفير ماهر خير: - لقاء قمة بين الرئيس عون والأمير الشيخ صباح الأحمد الثلاثاء

21
JANUARY
2018
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بيان عاكوم-

أكد القائم بالأعمال اللبناني، السفير ماهر خير، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى الكويت بعد غد الثلاثاء، مشيرا إلى أنها «تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، كما تؤكد حرص لبنان الشديد على هذه العلاقة».

وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» إنها «زيارة منتظرة لاسيما أنها تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة وما أحوجنا فيها إلى التلاقي والتضامن والتعاون العربي لتعزيز وقفتنا وصمودنا بوجه كل التحديات والأزمات بل أكثر من ذلك تخطيها إلى مرحلة ترسيخ البناء والوئام والسلام».

ولفت خير إلى أنه سيكون هناك لقاء قمة يوم الثلاثاء المقبل تجمع الرئيس عون مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسيتم عقد مباحثات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى توثيق العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين المبنية على أسس وقواسم مشتركة من الاعتدال والانفتاح والتسامح، مؤكدا أن هذه الميزات هي دعائم أساسية لبناء الأوطان التي تضمن لشعوبها المستقبل الزاهر.

كما أشار خير إلى أن الرئيس عون سيلتقي الجالية اللبنانية في البلاد، الذين يتلهفون لهذه الزيارة بمحبتهم العميقة للكويت والتي يعتبرونها بلدهم الثاني وعلى رأسها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، ولمحبتهم الكبيرة للبنان وعلى رأسه الرئيس عون حيث يعقدون آمالا وارفة على تطلعاته لترسيخ الأمن والأمان واستعادة لبنان لدوره الريادي في جميع المجالات.

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