كنعان: - اطالب الحكومة بجلسات للموازنة مع الاصلاحات خلال 15 يوما

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اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "المطلوب من الحكومة ان تجتمع وتناقش مشروع موازنة العام 2018 وان تضمنه الاصلاحات التي كنا اتفقنا عليها والتي وجدتها في متن المشروع الذي اطلعني عليه وزير المال خلال لقائي معه على مدى ساعة ونصف".



واعلن كنعان ان " رئيس الجمهورية مستعد لفتح دورة استثنائية لاقرار الموازنة والحفاظ على الانجاز الذي تحقق باعادة الانتظام الى المالية العامة للدولة".



وقال كنعان" اطالب الحكومة بجلسات مخصصة للموازنة لاقرارها خلال 15 يوما وارسالها الى المجلس النيابي مع تضمنها الاصلاحات. وانا اعد بدراسة واقرار الموازنة في لجنة المال خلال شهر في حال احالتها من الحكومة، خصوصا اننا امام فرصة هامة لاستعادة الثقتين المحلية والدولية بالمالية العامة وقدرة لبنان على الايفاء بالتزاماته، ولدي معطيات بأن مؤتمر باريس 4 يعول على اقرار الموازنة الاصلاحية". ‎