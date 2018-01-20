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مقدمة نشرة الOTV ليوم السبت - وساطات دون حلحلة بين القوات والمستقبل وبين الكتائب والقوات وجنبلاط ينأى بنفسه

20
JANUARY
2018
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بعد تأكيد رئيس البلاد ان الانتخابات النيابية في موعدها وان النسبية تؤمن الاستقرار الوطني برز موقف لافت للسيد حسن نصرالله ان البلد لا يحكم بمنطق اغلبية واكثرية ولا يجوز ان يُعزل او يُكسر احد حتى لمن يصنف نفسه خصما سياسيا لنا ليرد احمد الحريري اليوم مطالبا السيد نصرالله بالذهاب الى الحوار مع القوات اللبنانية اذا كان ضد العزل ليرد عليه بشكل غير مباشر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مؤكدا ان حزب الله وحركة امل - الذي كان رئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري اول من اعلن معارضة سياسة عزل اي فريق - ستخوضان الانتخابات المقبلة في لوائح مشتركة موحدة في كل المناطق والدوائر موصدا الباب امام التأويلات وقاطعا الطريق على الاستنتاجات المسبقة وابرزها ان الحلفاء المستجدين ليسوا بالضرورة حلفاء الثنائي وان الحلفاء المعروفين لن يتحولوا اخصاما للثنائي .

في هذا الوقت يتحرك الوسطاء بوتيرة متقدمة من دون بروز ملامح الحلحلة المنشودة بين القوات والمستقبل الذي يهتم زعيمه بمعركة طرابلس واسقاط اشرف ريفي , وتتحرك الوساطات بشكل بطيء وغير واضح المعالم بين الكتائب والقوات في حين ينأى النائب وليد جنبلاط بنفسه عن توزيع الارزاق وخلط الاوراق في الشوف وعاليه مع الاحتفاظ لنفسه بهامش تحرك واسع ومناورة اوسع طامحا لان يكون صديق الكل علما ان احد المقاعد في عاليه يشكل نقطة عالقة بين جنبلاط وبين التيار والقوات وارسلان فيما لم تحل قضية الترشيحات في الشوف مع القوات والمستقبل حتى الساعة .

ايا يكن شكل التحالفات او التركيبات والتوليفات فأن المؤشرات على اجراء الانتخابات اقوى من شائعات وتسريبات تطييرها واحتمال حصول تصدعات امنية او حصول حرب في المنطقة يكون لبنان جزءا من مسرحها فالمراجع الرسمية والقوى السياسية مجمعة والارادة الشعبية مزمعة والمواقف الدولية ضاغطة باتجاه اجراء الانتخابات بغض النظر عن القانون والنتائج والاحجام المرتقبة والتغييرات المتوقعة لان المهم عندها هو الاستقرار واستمرار مفاعيل التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب رئيس الجمهورية .

ومن مواقف الامم الى بياض القمم . جبال لبنان التي انتظرت طويلا زائرها الجليل رحبت به اجمل ترحيب

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