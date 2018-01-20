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قائد الجيش تفقد وحدات عسكرية في طرابلس: - أمن البلاد تحت السيطرة

20
JANUARY
2018
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 تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم، عددا من الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة طرابلس وضواحيها، حيث جال في منشأة التدريب التابعة لفوج التدخل الأول في رأس مسقا، واطلع على أوضاعها ونشاطاتها التدريبية المختلفة، ثم انتقل إلى قيادة منطقة الشمال العسكرية في محلة القبة- طرابلس، وجال فيها وفي قيادة اللواء الثاني عشر، واطلع على أوضاع القوى المتمركزة في المنطقة والمهمات التي تقوم بها للحفاظ على أمن المدينة واستقرارها.

وقد شدد قائد الجيش أمام الضباط والعسكريين، على "أهمية التدريب النوعي والاحترافي في رفع مستوى كفاءة العنصر البشري وأداء الوحدات القتالية عموما، واستيعاب التجهيزات والتقنيات الحديثة التي من المرتقب أن يتسلمها الجيش تباعا، وصولا إلى تحقيق الإنتاجية القصوى في استخدامها".

وأكد أن "الأمن في البلاد تحت السيطرة، وأن حماية الاستقرار الوطني هي أولويتنا المطلقة"، داعيا إلى "تكثيف الجهود والاجراءات لترسيخ هذا الاستقرار، والاستعداد التام لمواكبة مختلف الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمها استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل".

وطنية
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