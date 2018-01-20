رئيس الجمهورية أبدى تجاوبه مع مطالب اصحاب مقالع الحجر الجزيني

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إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا نائب جزين أمل أبو زيد بحضور رئيس بلدية جزين خليل حرفوش وممثلين عن أصحاب مقالع حجر الزينة الجزيني وهم ميلاد الاسمر وبهجت الحجار وشربل عون، وتناول البحث قضايا تتعلق بكيفية تسيير عمل اصحاب المقالع المتوقفين عن العمل منذ فترة.

وقد إستمع رئيس الجمهورية الى مطالب اصحاب مقالع حجر الزينة وأبدى تجاوباً لجهة تلبية هذه المطالب والافساح في المجال امامهم لمزاولة اعمالهم إسوة بالغير ، وطلب من النائب أبو زيد ملاحقة الامر مع وزير الداخلية نهاد المشنوق بدءاً من مطلع الاسبوع خصوصاً أن اصحاب المقالع التزموا امام رئيس الجمهورية بتطبيق الشروط البيئية الضرورية المنصوص عليها في قوانين وزارة البيئة وزارة البيئة بهدف الحفاظ على البيئة والعمل تحت اشراف البلدية وفي اطار من التعاون المشترك ضماناً لتحقيق هذا المطلب الجزيني الهام.