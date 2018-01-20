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عناوين الصحف ليوم السبت 20 كانون الثاني 2018

20
JANUARY
2018
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الأخبار
الرقة تحت الاحتلال
«المعلومات» تكشف هوية قائد مجموعة العملاء التي حاولت اغتيال حمدان
إسرائيل نفّذت تفجير صيدا

البناء
مواجهات محدودة على أطراف عفرين والعملية التركية لم تبدأ بعد رغم التحذير والتحضير؟
نصرالله: نقف وراء الدولة والجيش في صدّ الخروقات... وندعو للتشدّد في مواجهة التطبيع
تسيير شؤون الدولة حتى الانتخابات وفق معادلة «لا تحكّلّي ولا بحكّلّك... والله يسعدك ويبعدك»

الجمهورية
مزايدات وتوتيرات سياسية عبثية

الديار
حزب الله سعى لتجنيب مجلس الوزراء الصدام... والحريري صامت
نصرالله: دخلنا مرحلة الإنتخابات ونرفض العزل حتى لخصومنا
بري لقائد «اليونيفيل»: المساس برأس الناقورة ونقاط أخرى يُشعل حرباٍ

المستقبل
"لبنان الآمن": عملية نادرة في عقر "داعش"

اللواء
إنجازان «للمعلومات»: إحباط مخطّطات لداعش وكشف المتورِّطين في تفجير صيدا

L'Orient-Le Jour
Cyberespionnage : le Liban en serait encore à des balbutiements

The Daily Star
Machnouk dismisses spy report as exaggerated

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