اسرار الصحف ليوم السبت 20 كانون الثاني 2018

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الجمهورية

رفض نائب مسيحي الهجوم علناً على رئيس حزب لكي لا يؤثر ذلك على الحوار.

أكد مرجع معني أن لا مجال لأي مخرج في الوقت الراهن لأزمة رئاسية مطروحة.

يُطلق أحد الأحزاب حملته الإنتخابية من الفورم دو بيروت في تاريخ 4 شباط المقبل.

البناء

أكد مرشح بارز في إحدى دوائر جبل لبنان أن الاتصالات بينه وبين جهة سياسية لها وجود في الدائرة نفسها كانت قد قطعت شوطا مهماً على طريق التحالف بينهما، إلا أن الإعلان النهائي عن ذلك تأجل بعد عودة الاتصالات بين الجهة المشار إليها وبين تيار سياسي وازن، مرجحاً أن تأخذ الأمور بعض الوقت قبل أن تحسم كل الأطراف مواقفها النهائية.



اللواء

غمز

تراجع حماس عدد من الطامحين إلى الترشُّح عن مقاعد في قضاء جنوبي، بعد تثبيت القديم على قدمه؟!

لغز

لدى تيّار موالٍ شبه تأكيدات أن تفاهماً مضى عليه سنوات، سيكون له جدواه في الانتخابات النيابية..

همس

يجزم مطلعون أن رئيس تيّار سياسي يضمن ترؤسه لكتلة حزبه في المجلس النيابي الجديد، بنواب قدماء وجدد!