أمطار وثلوج ورياح قوية... تفاصيل المنخفض الجوي القادم من شرق أوروبا

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اصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية المشرة المسائية لحال الطقس وجاء فيها:

"الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الإثنين حيث يبدأ بالتقلب مع الإقتراب التدريجي للمنخفض الجوي القادم من شرق أوروبا والذي يحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا قوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:قليل الغيوم إجمالا ودرجات حرارة صباحية منخفضة يؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوط خلال النهار خاصة على الجبال والداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الأحد:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال والساحل ودون تعديل يذكر في الداخل، كما تنشط الرياح ليلا .

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة كما تشتد سرعة الرياح خلال النهار لتصل الى 75 كم/س إجمالا، الى 85 كم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، يتحول تدريجيا خلال الليل الى ماطر بغزارة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة تبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى تدريجيا مع ساعات الصباح الأولى".