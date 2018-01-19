قيادة الجيش تنعي العميد المتقاعد نعيم فرح

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد نعيم فرح، الذي توفي بتاريخ 19/1/2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 6/10/1933 - كوسبا - الكورة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1956، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/1986.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 21/1/2018 الساعة 11.00 من مستشفى سيدة لبنان - جونيه إلى كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس - كفرحباب - غزير، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة كوسبا - الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 22 و23/1/2018 إعتبارا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.