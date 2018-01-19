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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



انحسرت العاصفة الثلجية ليستمر الطقس البارد مع جليد خطر على المرتفعات إلا أن منخفضا جويا أوروبيا سيسيطر على لبنان اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وفي اليوميات مقررات سرية للمجلس الأعلى للدفاع وعملية نوعية لشعبة المعلومات في تجنيد عنصر من داعش كان مكلفا بأعمال إرهابية في رأس السنة. وتردد أن شعبة المعلومات توصلت الى معرفة منفذي التفجير الأخير في صيدا والذي استهدف مسؤولا في حركة حماس.

والى كل هذا موقف بارز لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي طلب من قائد اليونيفيل البحث في النقاط الثلاث عشرة التي يتحفظ عليها لبنان على الخط الأزرق الذي لا نعتبره حدودا نهائية.

وفي السياسة إعلان وزير الاعلام ملحم الرياشي من بيت الوسط أن لقاء سيعقد قريبا بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية.

وفي المواقف البارزة اليوم كلمة مألوفة للأمين العام لحزب الله مميزة بمواضيعها.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

النهايات الحزينة للآلاف من النازحين السوريين لا تقتصر على الغرق في أعماق البحار، في الطريق إلى ملاذ آمن.. فها هم جثث هامدة في الجبال والجرود العارية. ثلاثة عشر من النازحين، بينهم ثلاثة أطفال، قضوا بعدما علقوا في الثلوج في جرود منطقة الصويري – المصنع، خلال محاولتهم الدخول خلسة إلى الاراضي اللبنانية.

والمأساة التي كشف عنها اليوم، تترافق مع معاناة النازحين الذين يعيشون في مخيمات النزوح في خيم من البلاستيك في عز العاصفة التي تضرب لبنان. وبعيدا عن مأساة النزوح وتداعياتها، تطوران أمنيان بارزان سجلا اليوم.

فقد علم تلفزيون “المستقبل” أن شعبة المعلومات حددت هويات منفذي تفجير صيدا الأخير، كما علم “المستقبل” أن شعبة المعلومات توصلت إلى كشف أسماء أعضاء الخلية ومصادرة سيارتين تم إستعمالهما في تنفيذ التفجير وأن التحقيقات تشير إلى أن الخلية المنفذة تعمل لصالح الاستخبارات الاسرائيلية.

وعلى خط آخر، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم عن عملية لبنان الآمن، مؤكدا في مؤتمر صحافي أنه وفي شهر حزيران الماضي ألقي القبض على قيادي في “داعش” كنيته أبو جعفر العراقي، لافتا إلى أن الإستثناء الذي حصل أنه وبعد توقيفه تم تشغيله من قبل شعبة المعلومات لمدة خمسة أشهر من دون أن تعرف قيادة التنظيم بتوقيفه.

سياسيا، إستمرار التحرك لإرساء مقاربة حديثة لطريقة التعاطي بين “المستقبل” و”القوات” وفق توصيف الوزير ملحم الرياشي الذي زار بيت الوسط، مؤكدا أن لا موانع للقاء جعجع الحريري.

أما الأمين العام لحزب الله فقد قلل اليوم مما أسماه الجو الاتهامي في البلاد ، بأن البعض يريد تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن الجميع يريد الانتخابات في موعدها، معتبرا أن البلاد لا تحكم بعزل أو كسر أحد ، بل بالحوار والتفاهم.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

هدايا في الأمن والقضاء مسحت الحزن عن النكد في السياسة فلبنان المطوق بأسلحة الانتخاب ومراسيمها الجوالة حقق إنجازا نوعيا في اللعب مع داعش واستدراج قادة الإرهاب الى قضاء نزهة صيفية في ديار شعبة المعلومات فقد كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن عملية "لبنان الآمن" التي قادت الى القبض في حزيران الماضي على احد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي ويدعى "أبو" جعفر العراقي".. وجرى تشغيله بعدها لمدة خمسة أشهر فكان من أبرز نتائج هذا الإنجاز الحؤول دون حصول أي عملية إرهابية خصوصا في خلال فترة الأعياد ورأى المشنوق أن الرسالة من وراء إعلان هذه العملية التأكيد للبنانيين والعرب المتخوفين من المجيء إلى لبنان أن هناك قدرة أمنية فاعلة وعالية وأن الوضع الأمني ممسوك واستشهد المشنوق بكلام القيادي الداعشي الموقوف من "أن العمل في لبنان صفر". البطالة لدى داعش يقابلها سوق عمل مفتوح لدى شعبة المعلومات.. الجهاز الذي لاعب الإرهاب من جهة وتعقب التفجيرات وأدواتها من جهة اخرى.. وتمكن في الساعات الماضية وفق معلومات الجديد من التوصل إلى كشف منفذي تفجير صيدا الذي استهدف قياديا في حماس وأشارت إلى أن المنفذين مرتبطون بالموساد الإسرائيلي هذا الاتجاه صوبه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه اليوم فأعلن أن كل المؤشرات تقول إن العدو الإسرائيلي هو من نفذ هذه العملية وأضاف نصرالله: الآن لا تعتبوا وحسنا لن نعتب لكن عندما يظهر عند الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية أن هذا عمل إسرائيلي نتمنى على اللبنانيين والأحزاب والجهات والدولة اللبنانية أن تتعاطى مع هذا الأمر على أنه جريمة وخرق للسيادة وعدوان للبنان واستعادة لسيادة الدولة على مؤسساتها الرسمية أحبط مجلس شورى الدولة اليوم غزوة جي دي اس على اوجيرو وقرر بالإجماع وقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات جمال الجراح مستندا الى ما سماه الأسباب الجدية والمهمة وأعلن أن التنفيذ كان سيلحق بالمستدعي ضررا بليغا وأن شروط وقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات متوافرة في المراجعة بحالتها الحاضرة وبموجبه التفت الالياف البصرية حول الجراح الذي اعلن على الفور التزامه احترام قرار مجلس شورى الدولة خضع الجراح للشورى مرحليا لكنه كان ينأى بنفسه عن القضاء لدى الاستدعاء ويرفض المثول بعد اتهامه المدير العام لأوجيرو بالهدر وبالمنفعة الوظيفية هو نفسه الذي يجل قرار شورى الدولة اليوم افتعل إشكالية سياسية بالأمس ووقف يراشق رئيس لجنة الاتصالات بالبيانات من ساحة النجمة الى حارة حاريك ولو ركن الجراح الى حسن نيات فضل الله لتجنب الوقوع اليوم في إحراج التراجع ولوفر على نفسه وعلى لبنان عناء استقدام شركة مجهولة باقي الهوية.. لا نعرف عنها إلا أنها جاءت لتحتل أوجيرو ومكاتبها وأجهزتها العاملة هو قرار أكثر من جرئ لمجلس شورى الدولة اليوم.. فبمثل هذا القضاء تستعاد حقوق الدولة وإذا كانت السلطة القضائية قد أخذت بالاعتبار حقوق الدولة .. فإن الاتحاد العمالي العام استعاد أيضا دوره النقابي في قضية بحجم سرقة وطن لكن ريع الجهود الأولى تذهب الى لجنة الاتصالات النيابية ورئيسها وبعض نوابها والذين لاحقوا هذا الملف بالالياف النيابية الضاغطة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

الطقس العاصف وما خلفه من اضرار لم يحجب الانظار عن الطقس السياسي المتلبد والاخذ بالتدهور على عدة مستويات، فأسوأ ما يمكن ان تراه ان يتحول لبنان بعد نحو 29 عاما على توقيع اتفاق الطائف الى تفريغ الدولة ومؤسساتها وتحويلها الى اقطاعية تحكم بفرمانات ومراسيم تتخذ في الكيدية المعجلة وبلهجة الامر لي والسلطة لنا والملك لنا والقضاء لنا والمؤسسات لنا والدولة لنا والعهد لنا، واذا كانت لغة المراسيم قد حلت محل لغة الحوار فما مبرر وجود مجلس وزراء ورئاسته ومجلس النواب ورئاسته والقضاء والعدل الذي يختصره وزير بشخصه يتحكم بقضاته ومحاكمه وغرفه وهيئاته الاستشارية وغير الاستشارية منصبا نفسه واليا قضائيا يفتي بحسب ما يريد ويشتهي الباب العالي ومعه الحاشية من وزراء ومستشارين وما اكثرهم، والمقصود هنا طبعا الوزير سليم جريصاتي الاسم على مسمى بحسب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الذي وافق الرئيس نبيه بري على ان وزارة العدل منتمية وبانه لا يثق بقضاء يتبع لنفوذ سياسيين قائلا: "اعطوا الاستقلالية للقضاء كي يعين قضاته حتى اثق به".

فرنجية وفي معرض تعليقه على ازمة مرسوم الضباط كشف ان المطلوب منه شد العصب المسيحي في الانتخابات وبأن الوزير جبران باسيل تخطى غازي كنعان في التعاطي مع مؤسسات الدولة وتابع فرنجية "ان التيار الوطني الحجر يتعاطى مع الجميع اما تابع او خصم".

وفيما البعض يرفع من منسوب التوتر ويخترع الاشكاليات كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتابع ما كشفه من طهران حول الجدار الاسرائيلي عبر سلسلة اتصالات مع المراجع الجدولية ومع قوات اليونيفيل التي نقل اليه قائدها ان اسرائيل اوقفت نشاطها بانتظار اجتماع سيعقد للجنة الثلاثية مطلع الشهر المقبل.

وهذه القضية كانت موضع بحث على طاولة المجلس الاعلى للدفاع الذي قرر القيام بكافة الوسائل والاجراءات لمنع خرق اسرائيل من خلال الجدار للقرار 1701.

في الكلام الانتخابي، تأكيد من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على سياسة رفض العزل او الكسر لان القانون يتيح للكل ان يتمثل اذا كان له حجم جدير بذلك.

امنيا، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عن عملية استثنائية للامن اللبناني ضد خلايا وقيادات تنظيم داعش الارهابي في لبنان.

اما انسانيا وقبل اي اعتبار اخر، فإن ما خرج به مجلس الوزراء بناء لطلب الوزيرة عنايا عز الدين لناحية انصاف المحجبات في الوظائف العامة ارخى جوا من الارتياح لا سيما ان الموضوع يتصل بحقوق الانسان والحرية الشخصية وتكافؤ الفرص وهو ما يكفله الدستور اللبناني وفق ما اكدت عز الدين في حديث خاص للـ nbn.

اما على خط عمل الوزارات فقد اوقف مجلس شورى الدولة قرار وزير الاتصالات جمال الجراح الذي اعطى بموجبه ترخيصا لشركتي جي دي اس وويف نت بمد شبكة فايبر واستثمارها.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

خفت السجال المرسومي والحكومي اليوم، ليقفز إلى الواجهة كلام أكثر إثارة وجاذبية... إذ احتلت أحداث هذا النهار ثلاثة عناوين أمنية بامتياز، يستحق كل منها المتابعة والتدقيق والمزيد من الأخبار وكشف الأسرار ...

العنوان الأول، تمثل بكشف وزير الداخلية لوقائع تشبه الروايات الهوليوودية، عن إرهابي داعشي، تمكنت الأجهزة اللبنانية من مقاربته، ومن ثم اعتقاله، والأهم تشغيله بعد اعتقاله، كمصدر لفضح رؤسائه ومرؤوسيه داخل الشبكة الإرهابية... بحيث تحول كنز معلومات لدى فرع "المعلومات"، وهو ما يطرح السؤال: لماذا توقف استثمار هذا الكنز؟ وهو ما تجيب عنه نشرتنا...

ثانيا، قصة تجسس الأمن العام اللبناني على الكرة الأرضية كلها تقريبا، وهو ما زعمه تقرير من 51 صفحة، نعرض أبرز ما فيه في نشرتنا أيضا، ونلاحق معه شخصية نانسي رزوق، الاسم المستعار الذي يجعلها التقرير أقوى من "السيدة إم" في سلسلة جايمس بوند...

يبقى الحدث الثالث اليوم، عسكريا سياديا بالمطلق، وهو تحذير رئيس الجمهورية لكل المعنيين، بأن لبنان لن يتساهل في موضوع رأس الناقورة، ولن يساوم بسنتمتر واحد حيال الخروق الصهيونية هناك، لأن القضية مرتبطة بسيادة لبنان عموما، وبالنقطة B 1 خصوصا...



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

من الطريق التي سار عليها الاباء مقاومين، والابناء والاحفاد شهداء بعد طول جهاد، سار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب التأبين لأبي المجاهدين الحاج ابو عماد مغنية ولشهداء القنيطرة في ذكراهم الثالثة والعين الى القدس وفلسطين كل فلسطين..

بمعادلاته الثابتة سيج الحدود بموقف ضد المحاولات الاسرائيلية تغيير نقاط حدودية، معلنا وقوف المقاومة الى جانب التحذيرات الرسمية اللبنانية، وداعيا الاحتلال الى اخذ هذه التحذيرات بمنتهى الجدية..

السيد نصر الله حمل الى السلطات اللبنانية دعوة للجدية بمواجهة مسلسل التطبيع بعناوين الفن والسياحة والانفتاح والثقافة، وضرورة التزامها على الاقل بقرارات مكتب المقاطعة العربية وان خالفته جل الدول المنتسبة اليه..

ولاننا ننتسب الى المعركة المفتوحة ضد الاحتلال، كان تحذير الامين العام لحزب الله من التفجير الارهابي الذي طال الكادر الحمساوي في صيدا، معتبرا أنه بداية خطيرة على المستوى الامني اللبناني.

في السياسة اللبنانية نهاية الأمر أننا في بلد لا مكان فيه للعزل او الكسر، ولا يحكم باكثرية أو اغلبية كما قال السيد نصر الله بل يستمر بالتكامل والتعايش وعدم الالغاء، وان ارتفعت الحماوة السياسية مع دخولنا المرحلة الانتخابية، فان الامور يجب ان تبقى مضبوطة..

الضبط للتمادي الصهيوني عند الحدود كان عنوان اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري، أما الضبط الامني للارهاب التكفيري فشرحه وزير الداخلية عبر كشفه عن تجنيد داعشي عراقي اوقفته الاجهزة الامنية اللبنانية، وتمكنت من خلاله من توقيف العديد من الشبكات التكفيرية واحباط العديد من العمليات الارهابية..

والى عمليات التهريب التي لم تضبط الى الآن، والتي ادت الى مأساة انسانية عند الحدود اللبنانية السورية، ذهب ضحيتها اليوم ثلاثة عشر سوريا من اطفال ونساء ورجال عاجلهم الصقيع على طريق قرب المصنع. والامل بأن تعجل مأساتهم صحوة ضمير لمعالجة ملف النزوح، واعادتهم الى وطنهم بعد التنسيق مع حكومتهم..



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

اللبنانيون من يصدقون؟ ظهر اليوم كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق تفاصيل عملية لبنان الآمن، مطمئنا اللبنانيين الى ان كل الاجهزة الامنية مستنفرة طوال 24 ساعة وذلك لمنع حصول اي تفجير امني. بعده بثلاث ساعات اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على اللبنانيين معلنا ان تفجير صيدا بداية خطرة على المستوى الامني اللبناني. فهل المستقبل امنيا يحمل الاطمئنان ام انه خطر ومفتوح على شتى الاحتمالات؟

سياسيا، الوضع على حاله، فالمساعي لتضييق الخلافات بين الرئاستين الاولى والثانية وصلت الى حائط مسدود، في العكس من ذلك المواضيع الخلافية تتكاثر والتصريحات والمواقف تاخذ منحى تصاعديا تصعيديا، وعليه فإن الاسبوع المقبل سيكون حاسما وخصوصا انه سيشهد في بدايته اجتما اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الامور التنفيذية المتعلقة بقانون الانتخاب ما يسمح برسم صورة عن المسار الذي سيسلكه الاستحقاق الانتخابي.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

بين آب 2012 وكانون الثاني 2018، تضرب شعبة المعلومات ضربتين مزلزلتين لمصلحة الأمن اللبناني... من ميشال سماحة إلى القيادي الداعشي أحمد، الملقب بأبو جعفر العراقي، ومن ميلاد الكفوري إلى أحد المخبرين الذي أوقع بالداعشي...

الظروف مختلفة لكن الإستدراج متشابه والأهداف متشابهة: إنقاذ اهداف لبنانية من تفجيرات محتومة... ميشال سماحة نقل متفجرات وسلمها إلى ميلاد كفوري الذي كان يعمل مع شعبة المعلومات فسلمها إليها... أبو جعفر العراقي أتى إلى لبنان بعد عملية استدراجية للإشراف والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف ضباطا في الجيش اللبناني ... وقع في قبضة المعلومات التي طلبت منه الاستمرار في التواصل مع قيادته في العراق من دون أن تعرف هذه الأخيرة أنه موقوف، وحين اقترب من مرحلة التنفيذ، بعد خمسة أشهر من التشغيل، تم الكشف عن أنه موقوف بعدما أفشى بالكثير مما كانت تطلب منه قيادته، عملية التنفيذ كان توقيتها في نهاية العام الفائت وحين مر الموعد من دون التنفيذ اضطرت شعبة المعلومات إلى الكشف عنه وعن مخططه...

العملية التي أطلق عليها إسم "لبنان الآمن"، كشف تفاصيلها اليوم وزير الداخلية من مقر قوى الأمن الداخلي، مطمئنا في نهاية المؤتمر إلى ان لا خوف على الأمن في لبنان... هذه الطمأنة ركز عليها المجلس الأعلى للدفاع من خلال تشديد رئيس الجمهورية على ان تبقى الأجهزة متيقظة...

لكن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نظر إلى الوضع الأمني من منظار تفجير صيدا الذي استهدف قياديا في الظل لحركة حماس، فوصف العملية بالخطيرة... يبقى اللغز الكبير المتعلق بما كشف عن عملية تنصت على مستوى دولي كبير نسبت إلى الأمن العام اللبناني...

العملية اعتبرها لبنان أكبر من قدراته، لكن السؤال يبقى: من يقف وراء هذه التسريبة الهائلة؟ هل من استهداف للأمن العام اللبناني، وممن؟ ما هي الرسائل المطلوب إيصالها؟ الجواب بعد تفكيك شيفرة الرسالة التي وصلت.

وفي سياق آخر، ضرب القضاء ضربة من شأنها ان تراكم من منسوب الإرتياح: مجلس شورى الدولة يوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات بشأن الترخيص لشركتي GDS وWAVE NET بمد شبكة فايبر اوبتك واستثمارها... هذه الخطوة التي يفترض أن تستكمل بالقرار النهائي، يمكن اعتبارها حماية للمال العام.