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بالصور: كارثة إنسانية رافقت العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان

19
JANUARY
2018
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كارثة إنسانية رافقت العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان مؤخراً، إذ كشفت عن وقوع ثلاث عشرة ضحية من التابعية السورية كانوا يحاولون العبور إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر جرود الصويري المصنع، لكنهم علقوا في الثلوج ما أدى إلى وفاتهم ومن بينهم نساء وأربعة أطفال، وبحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أنه وبعد ورود معلومات عن وجود نازحين عالقين توجّهت دورية من الجيش إلى المنطقة المذكورة، حيث عثرت على تسع جثث قضى اصحابها نتيجة العاصفة الثلجية، وأنقذت ستة أشخاص آخرين، توفِّي أحدهم لاحقاً في إحدى المستشفيات متأثراً بالصقيع، كما أوقفت شخصين من التابعية السورية متورّطين في محاولة التهريب.

القوى الأمنية والدفاع المدني شاركوا في عمليات البحث والإجلاء، وقد تمّ نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة.

معاناة نسمع صداها كل مرة وبأشكال متعددة.‎

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