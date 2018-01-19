بالفيديو: ماذا يحمل طقس الأسبوع المقبل؟!

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هذه المشاهد هي من ميناء جبيل في العاصفة التي ضربت لبنان في الساعات الاخيرة والتي انحسرت اليوم ليكون طقس نهاية الاسبوع هادئاً وجميلاً

مدارس التتزلج ستفتح ابوابها السبت والاحد قبل موعد العاصفة الثانية وما بعدها الثالثة:

مساء الإثنين يصل المنخفض الجوي الثاني يستمر حتى الخميس سيترافق مع أمطار غزيرة وثلوج على الجبال، على أن يصل منخفض آخر عصر الخميس مدعوما بكتلة قطبية باردة يستمر حتى الثامن والعشرين من كانون الثاني الجاري... واليوم ما هي الطرقات السالكة أمام المواطنين وهل من طرقات مقفلة؟



الثلوج تأخرت هذا العام لكن الآتي يعد بموسم جيّد.