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نقيب وسطاء التأمين في لبنان النقيب الياس حنّا يقيم عشاء على شرف مطران اللاتين في ريو دي جينيرو المونسنيور فرناندو ريفان ( الصور بعدسة الزميل جورج فغالي )

19
JANUARY
2018
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أقام نقيب وسطاء التأمين في لبنان النقيب الياس شديد حنّا عشاءً أمس في مطعم السلطان ابراهيم في وسط بيروت على شرف مطران اللاتين في ريو دي جينيرو المونسنيور فرناندو ريفان المتحدّر من أصل لبناني من بلدة رشميا. حضر العشاء مطران الموارنة في البرازيل سيادة المطران إدغار ماضي بالإضافة الى شخصيّات أغنت العشاء بحضورها أمثال معالي وزير الطاقة المهندس سيزار أبي خليل، مدير عام الجمارك السيّد بدري ضاهر، الأب إيلي صيّاح ممثلاً للأباتي باسيل الهاشم، منسق هيئة قضاء عاليه السيّد أسعد صوايا مع أعضاء الهيئة ومجلس قضاء عاليه وهيئة رشميا في التيار الوطني الحر.

وقدم النقيب حنّا خلال العشاء الكلمة التالية:
" ما أجمل أن نلتقي سويّاً بحضور صاحبِ السيادة الذي خصّنا بزيارتِهِ من البرازيل وهو إبن رشميا البار؛ وهذا ليس بجديدٍ على بلدةِ رشميا التي خرج منها مطران بيروت السابق المطران مبارك، ورجل الإستقلال الرئيس بشارة الخوري والرئيس حبيب باشا السعد، بالإضافة الى رجالٍ كُثُر بصموا في التاريخِ اللبناني وكانوا فخراً للبنان والعالم.

صاحبَ السيادة، صحيحٌ أنَ لبنانَ صغيرٌ بمساحتهِ ولكنّهُ كبيرٌ جداً بأبنائهِ خصوصاً أولئك المنتشرينَ في العالم، لاسيّما المقيمينَ في البرازيل مقرّ سيادتِكُم الحالي، وهم يشكلونَ ثروةَ لبنانَ المنسيةَ منذُ عقود، لولا جهود معالي وزير الخارجية والمغتربين ورئيس التيار الوطني الحر الأستاذ جبران باسيل الذي كانَ ولا يزال مُصرّاً على تأمينِ التواصل بينَ لبنانَ المقيم والمغترب وذلكَ عبرَ تولّيهِ لمؤتمراتِ الطاقةِ الإغترابيّة ومساهمتِهِ بشكلٍ كبير في إقرارِ قانونِ استعادةِ الجنسيّة للمتحدرينَ من أصلٍ لبناني، كما وأعطى الحق للمغتربين في الإقتراع.

من هذا المنطلق نأمل بمساعدةِ سيادتِكُم لحثِّ اللبنانيينَ المقيمينَ في البرازيل للمساهمة في نهضةِ بلدهِم الأُم لبنان والعمل على رفعِ شأنِهِ من خلالِ مشاركتِهم في صُنعِ القرار عبر انتخابات 2018 التي من شأنِها أن تُغيّرَ المقاييس وأن تنهَضَ بوطننا لبنان.

نرحبُ بكم من جديد بين أهلِكُم وفي وطنِكُم لبنان آملينَ من اللهِ أن ينهضَ وطنُنا من خلالِ طاقاتِ أبنائِهِ المقيمينَ والمغتربين."

 

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