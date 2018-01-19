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ماذا كشف السيّد نصرالله في كلمته اليوم؟!

19
JANUARY
2018
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أكَّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أنَّ "القانون النسبي يتيح للجميع أن يتمثل في المجلس النيابي، ونحن نرفض العزل والبلد يستمر بالحوار"، مشيراً إلى "أنَّنا لا نعتقد أنَّ أحداً من القوى السياسية يريد تطيير أو تأجيل الإنتخابات". وفي كلمةٍ له خلال حفل تأبيني بذكرى أربعين الحاج فايز مغنية (والد الحاج عماد مغنية) وذكرى شهداء القنيطرة، قال نصرالله: "لقد دخلنا بقوة في مرحلة الإنتخابات، ونؤكد على أنَّه كلما اقتربنا منها قد تتجه الأمور إلى الحماوة السياسية، لكن هذا الأمر يجب أن يبقى مضبوطاً، ولا أحد يستطيع أن يعزل أو يكسر أحداً في لبنان، والبلد سيستمر بالحوار والتواصل والتعايش".

 


تفجير صيدا

وفي حديثه، توقف نصرالله عند تفجير صيدا الأخير الذي استهدف القيادي في حركة "حماس" محمد حمدان، معتبراً أنَّ "هذا الأمر يؤشر لبداية خطيرة على المستوى الأمني اللبناني". وقال: "يجب على الدولة اللبنانية أن تتعاطى مع جريمة تفجير صيدا بأنها عمل إجرامي وعدوان ويستهدف السيادة اللبنانية، وبعد انتهاء التحقيق في هذه العملية نعرف بماذا نتحدث وماذا نعمل". وسأل: "هل من المقبول أن تعود إسرائيل لعمليات القتل في لبنان".

ولفت نصرالله إلى أنَّه على "الدولة اللبنانية تحديد تصرفها وتحمل مسؤوليتها حول ما حصل في صيدا"، مؤكداً أن "المقاومة تقف خلف الدولة في مسألة التعديات الصهيونية أو ترسيم الحدود".

 

التطبيع مع إسرائيل

وحول مسألة التطبيع مع إسرائيل، أكَّد نصرالله أن "لبنان ملتزم بعدم التطبيع مع إسرائيل، ويجب معالجة هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال"، موضحاً أنَّ "مسألة التطبيع مع إسرائيل هي من قرارات جامعة الدول العربية التي لا تنفذها بعض الدول". وتوقف نصرالله عند قرار السماح بعرض فيلم للمخرج الأميركي ستيفن سبيلرغ في بيروت، معتبراً أنَّه "قرار خاطئ، لأنَّ هذا المخرج شجع ودعم العدوان الإسرائيلي عام 2006"، داعياً "الدولة اللبنانية إلى معالجة هذا الأمر".

 

لا للجدار الفاصل على الحدود

ولفت نصرالله إلى أنَّ "هناك 13 نقطة متنازع عليها مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وقد أبلغت إسرائيل اليونيفيل قرارها ببناء جدار فاصل، والدولة اللبنانية رفضت هذا الأمر، والجيش اللبناني أعلن استعداده لمواجهة أي تجاوز".

وأكَّد نصرالله أنَّ "المقاومة تقف اليوم إلى جانب الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في رفض أي تغيير في هذه النقاط"، محذراً "إسرائيل من أي خطوة من هذا القبيل"، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى أخذ "موقف الدولة اللبنانية على

 

إتهامنا بالإتجار بالمخدرات غير صحيح

وتطرّق نصرالله في كلمته إلى الإتهامات الأميركية الأخيرة ضد "حزب الله" حول إتجاره بالمخدرات، وقال: "وزارة العدل الأميركية شكلت لجنة تحقيق، وسوف تلتقي في لبنان مع مسؤولين وتفتح تحقيق حول تجارة الحزب بالمخدرات، وأن أوباما منع ذلك في السابق، أمَّا ترامب يريد فتح تحقيق ونفس هذا الموضوع تم الحديث عنها في فرنسا أيضاً".

وأكَّد نصرالله أنَّ "هذه اتهامات لا تمت الى الوقائع بصلة، وأنها تشويه لصورة حزب الله الذي يحّرم تجارة المخدرات والتعامل بها وهي من الكبائر، وحتى في مجتمعات العدو"، مشدداً على أن "هذ موقفنا الأخلاقي والشرعي والديني، وما يقال غير صحيح". وأوضح أنّ "محاولات واشنطن جعل حزب الله منظمة ارهابية لم تنجح، ويريدون أيضاً توصيفنا بمنظمة إجرامية، بعدما فشلوا في جعلنا منظمة إرهابية".

 

لا مشاريع استثمارية لـ"حزب الله"

إلى ذلك، نفى نصرالله أن يكون لـ"حزب الله" أي عمل إستثماري أو تجاري، وقال: "نحن لا نقوم بأي عمل استثماري حتى لو كان حلالاً، وليس لدينا أي مال نستثمره وليس لدينا شركات أو جهات تستثمر". وأضاف: "إذا كان هناك من يتاجر وهو مؤيد لحزب الله، فذلك لا يعني أن يتاجر باسم حزب الله أو يتحدث باسمه".

 

 

 

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