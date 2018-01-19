المكتب الاعلامي لكنعان: لا صحة لما ورد عن اتحاد المعوقين

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صدر عن المكتب الاعلامي لامين سر تكتل "التغيير والاصلاح" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الاتي: "وزع على وسائل الاعلام بيان حمل توقيع "الاتحاد الوطني لمؤسسات الاشخاص المعوقين" نسب فيه الى النائب ابرهيم كنعان كلاما لم يصدر عنه، وبالتالي لا صحة لما ورد في البيان".



اضاف: "يهم النائب كنعان ان يؤكد ومن موقعه كرئيس للجنة المال والموازنة، انه لم يسم منذ اليوم الاول اي جمعية، وميز بين المستحق وغير المستحق من الجمعيات، مطالبا الحكومة بالتعاطي مع الملف بموجب الامكانات المالية المتوافرة، وقد طلب لهذه الغاية من الحكومة بواسطة الوزارات المعنية، تصنيف الجمعيات لتحديد الفاعل منها من الوهمي وهو سيواصل عمله الرقابي والاصلاحي في هذا الملف من اجل وقف الهدر فيه وتحديد المساهمات وفقا لامكانات الدولة".