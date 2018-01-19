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بالفيديو- هكذا سرقت سيارة رباعية الدفع في صيدا في اقل من 5 دقائق!

19
JANUARY
2018
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في حادثة غريبة قام مجهولون بسرقة سيارة رباعية الدفع متوقفة بالقرب من تقاطع ايليا في اقل من 5 دقائق.


وبحسب مراسل "الجديد"، السيارة المسروقة تعود للمواطن هادي باسم البابا وهي من نوع Hyundai TUCSON موديل 2018  جردونية اللون تحمل الرقم 194217/S  وكان بداخلها مبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية ودفتر السيارة.


وفي التفاصيل فقد قام مجهولان يستقلان سيارة مرسيدس من نوع ميني غواصة سوداء اللون بالتوقف قرب السيارة المسروقة حيث ترجّل منها شخص وقام بكسر الزجاج والدخول اليها ومن ثم تشغيلها وقيادتها بإتجاه تقاطع سبينس جنوبا.


وقد اظهر فيديو كاميرا المراقبة وجه السارق الذي كان يحمل مسدساً حربياً على خصره فيما لم يظهر وجه سائق سيارة المرسيدس.

 

وقد تقدم صاحب السيارة المسروقة بدعوى قضائية ضد مجهول فيما تعمل القوى الامنية على ملاحقة السارقين.

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