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"موارنة من اجل لبنان" يزور "المجلس العام الماروني" و"المارونية للانتشار"

19
JANUARY
2018
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زار وفد تجمع موارنة من اجل لبنان برئاسة المحامي بول يوسف كنعان اليوم المجلس العام الماروني حيث التقى الوزير الشيخ وديع الخازن والاعضاء، وسلمهم دعوة المشاركة بقداس عيد مار يوحنا مارون في كفرحي، الحادية عشرة قبل ظهر الجمعة ٢ آذار.


كما وكانت مناسبة تباحث فيها المجتمعون بمختلف الشؤون المارونية والوطنية واثنى المجتمعون على الدور الوطني والمواقف الحكيمة لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.


وكان الوفد زار المؤسسة المارونية للانتشار والتقى المديرة السيدة هيام بستاني وسلمها دعوة مماثلة للمشاركة في القداس.


وكانت مناسبة اطلع خلالها كنعان والوفد المرافق بستاني على نشاط التجمع في الخارج، وزيارته في عيد مار مارون الاْردن للمشاركة مع الرعية المارونية في قداس العيد، ولقاء بعض الشخصيات والسفيرة اللبنانية تريسي شمعون.

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