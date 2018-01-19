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لبنان ينجو من مخطط ارهابي كبير تم إحباطه في عملية أمنية نادرة!

19
JANUARY
2018
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عقد وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، مؤتمرًا صحافيًا في مقر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، كشف فيه عن مخطط إرهابي كبير تمّ إحباطه.
 
وقال المشنوق إنّ "شعبة المعلومات نفّذت عملية أمنية نادرة بعنوان لبنان الآمن جنّبت لبنان أخطاراً إرهابية كبيرة واستدرجت قياديين في داعش إلى لبنان"، مضيفا أنّ "بتعاون جميع الاجهزة الامنية، تم انجاز عملية لبنان الآمن بعد دراسة الخريطة الجديدة التي من الممكن ان يعتمدها داعش، وهي عملية استثنائية جرت منذ أشهر، على أعلى مستوى ممكن أن يقوم به جهاز معلوماتي، ليس فقط في لبنان بل ربما في العالم العربي".
 
واشار الى انه "بشهر 6/2017 ألقي القبض على إرهابي قيادي بتنظيم داعش الإرهابي أبو جعفر العراقي، وبعد إلقاء القبض عليه تم تشغيله لمدة 5 أشهر لدى قوى الأمن من دون معرفة قيادة التنظيم بأنه موقوف لدى شبعة المعلومات"، لافتا الى ان "توقيف وتجنيد ابو حعفر العراقي من قبل الاجهزة الامنية اسهم في اكتشاف المخططات الارهابية خلال فترة الاعياد باستهداف الاماكن العامة ودور العبادة".
 
ولفت إلى أنّ "العملية سارت بشكل مثالي للغاية حيث تواصل العراقي مع عدد من كوادر داعش في العراق وسوريا وتم الاتفاق مع بعضهم للقدوم إلى لبنان"، مشيرا إلى أنّ "هزيمة داعش في العراق وسوريا ومقتل الكادر المكلف في الملف اللبناني مؤخرا كان لها أثر كبير على العملية تمثل بانقطاع الاتصالات فجأة بين الموقوف العراقي والكوادر وبناء عليه تم وضع خطة بديلة".
 
وقال إنّه "قررنا الإعلان عن عملية "لبنان الآمن" لتأكيد الإحتراف الأمني في لبنان ولطمأنة اللبنانيين والعرب"، مضيفا أنّ "الوضع ممسوك بأعلى درجة احتراف وكشف هذه العملية لا يؤثر على طريقة عمل المعلومات".
 
واعتبر أنّ "الجهوزية الكاملة في الأعياد كانت لحماية اللبنانيين وقد أعطت نتائجها".
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