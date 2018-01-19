باسيل إلتقى سفيري ايطاليا وقطر ووفد المجلس الإقتصادي - الإجتماعي

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عرض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل العلاقات الثنائية مع سفير قطر لدى لبنان علي بن حمد المري.

وبحث مع سفير إيطاليا لدى لبنان ماسيمو ماروتي التحضيرات لمؤتمر روما 2 لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والذي سيعقد في العاصمة الإيطالية في الثامن والعشرين من شهر شباط المقبل.

المجلس الإقتصادي الإجتماعي

والتقى الوزير باسيل رئيس المجلس الإقتصادي – الإجتماعي شارل عربيد على رأس وفد من المجلس .

بعد اللقاء قال عربيد: بحثنا في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، واطلعنا الوزير باسيل كهيئة لجان على المرحلة المقبلة بعد تشكيلها. وأعتبر أن والاغتراب هو موضوع اساسي بالنسبة لنا وكذلك الطاقة الاغترابية التي نعتبرها رأسمال كبير، وكمجلس اقتصادي- اجتماعي سنُفعّل تواصلنا مع الإغتراب وسنشارك في المؤتمرات الاغترابية وفي مؤتمر أبيدجان الذي سيُعقد بعد اسبوعين. والمهم من خلال مشاركتنا كمجلس إقتصادي ان نتمكن من التواصل مع الاغتراب ومع كل الطاقات الاغترابية الموجودة في لبنان وخارجه لتتمكن من تقوية استثماراتها في الداخل كما هي قوية في الخارج.

وأكد عربيد أن دعم الوزيرباسيل لهم داخل مجلس الوزراء هو اساسي:" كي نتمكن كمجلس اقتصادي من المبادرة من خلال اوراق اقتصادية والمشاركة في كل الدراسات الاقتصادية لمستقبل لبنان".