العاصفة تتسبب باضرار على طول الخط الساحلي جنوباً

A + A -

الحقت العاصفة التي تضرب لبنان والمصحوبة برياح قوية اضراراً في المزروعات، وفي الممتلكات، حيث سجل سقوط عدد من اللوحات الاعلانية على طول الخط الساحلي جنوبا، بحسب ما اشارت الوكالة الوطنية للاعلام.

كما ادت الرياح العاتية الى اقتلاع عدد من الاشجار في بساتين الموز والحمضيات في القاسمية والقليلة، وتشكلت برك المياه بسبب الامطار الغزيرة في منطقة الحوش، وعلى طريق (البص - معركة)، وفي العديد من الطرقات الفرعية .

وقد استمر توقف حركة الملاحة في مرفأ صور التجاري لليوم الثاني نتيجة ارتفاع الامواج، كما لزم صيادو الاسماك منازلهم بعد ان ثبتوا مراكبهم في حرم ميناءي صور والناقورة .