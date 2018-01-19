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عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الثاني 2018

19
JANUARY
2018
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الأخبار: هجوم أميركي على الأمن العام

توزّع الدخل 3 آلاف لبناني «يبلعون» نصف البلد!

 

 

 

الأنوار: باسيل يواجه تجميد اقتراحه الانتخابي ... وحملة ضده من فرنجيه

 

 


البناء: خلط الأوراق الانتخابية والتحالفات في العراق إلى الحسم غداً بالتصويت على التأجيل
أردوغان لمخرج سياسي روسي بعد تهديد سورية بالردّ المناسب على أيّ عمل عسكري
فرنجية يعلن التحالفات مع «القومي» في الكورة وحرب في البترون وطوق في بشري

 

 


اللواء: مجلس الوزراء يحاصر باسيل.. وفرنجية يتّهمه بافتعال «مشكل»
إحالة الخلاف على التعديلات الى لجنة وزارية.. ومساعٍ لتجميد التجاذب حول المرسوم

 

 

المستقبل: مجلس الوزراء اجتاز قطوع «اقتراح تمديد مهلة تسجيل المغتربين» بسحبه وإحالته على اللجنة المختصة
الحريري يدعو الجميع إلى تهدئة المواقف ومعالجة الأمور بالتحاور والنقاش الهادئ

 

 

النهار: تهدئة حريريّة لا تحجب اتّساع المأزق

 

 


الجمهورية: إنزعاج غربي من هدر الفرص

 

 


the daily star: General Security bungles spying scheme: report

 

 

l'orient le jour: Une polémique de plus en Conseil des ministres

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