أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الثاني 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر في بعض الفصائل السورية المعارضة في اسطنبول إنّ المعارك الفعلية المتوقعة بين الأتراك والأكراد المدعومين من واشنطن والتي تبدو في الظاهر حرباً تركية ـ أميركية ستكون حرباً يقتل فيها المعارضون السوريون الذين يتوزّعون تحت الرايتين التركية والأميركية، وقالت المصادر إنّ معارك سابقة مشابهة تكفلت بمقتل المئات وجرح الآلاف لم يكن بينهم أتراك ولا أميركيون.

خفايا

رجّح مصدر سياسي بارز أن ينقل وزير الثقافة غطاس خوري ترشيحه للانتخابات النيابية من الشوف إلى بيروت، وذلك لعدم وجود مرشحين موارنة بارزين في العاصمة، ولأنّ المقاعد المارونية الثلاثة في الشوف شبه محسومة، اثنان من اللائحة التي يرأسها تيمور جنبلاط النائب القواتي جورج عدوان والوزير السابق ناجي البستاني وواحد من لائحة التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون . علماً أنّ الوزير خوري كان قد فاز بالمقعد الماروني في بيروت عام 2000 على لائحة الرئيس رفيق الحريري.

اللواء: أسرار



همس

تهتم أوساط لبنانية بتطور الاشتباك الأميركي - الروسي في سوريا وارتداداته على التسويات في الشرق الأوسط.

غمز

يتجه تيّار موالٍ إلى تشكيل لائحة ثانية في الشوف، بعد تعثر مفاوضاته مع طرف قوي في المنطقة.

لغز

تكاد بورصة الترشيحات لدى جهة سياسية تتبدل بين وقت وآخر، وسط تكتم شديد، يقضي بإبقاء الأوراق المخفية للحظة الأخيرة.

النهار: أسرار الآلهة

تقسيم

تتحدّث مصادر ديبلوماسيّة عن خشيتها من أن يبدأ التقسيم في المنطقة انطلاقاً من سوريا ويتمدّد إلى دول أخرى....



لا تحالف

لن يؤدّي التقارب الذي حصل بين "تيّار المردة" وحزب "القوات اللبنانية" إلى أي تحالف انتخابي....



فتوش في زحلة

تشير مصادر متابعة للملف الزحلي أن الثنائي الشيعي اتّفق مع النائب نقولا فتّوش على دعمه في الانتخابات المقبلة حرصاً على إبقائه في المجلس.



شمعون وجنبلاط

عُلِم أن النائب شمعون طلب لقاء النائب جنبلاط الذي يتريّث لمعرفة موقف "التيار الوطني الحر" ليبني على الشيء مقتضاه على مستوى التحالف مع القوى المسيحيّة...



الجمهورية: أسرار

محادل

قالت أوساط سياسية إن القانون الإنتخابي الجديد سيفرز نواباً جُدداً مستقلّين كانت المحادل واللوائح المعلبة قد منعت وصولهم إلى المجلس النيابي.

تعاون

رفض نائب سابق له حيثياته في منطقته التعاون إنتخابياً مع قيادي في تيار إنشق عنه أخيراً.

زيارة

تبلّغت الدوائر الرسمية عن موعد زيارة شخصية مهمّة الى لبنان الأسبوع المقبل .

تحضير

تبلّغت الدوائر الرسمية عن موعد زيارة شخصية مهمّة الى لبنان الأسبوع المقبل .