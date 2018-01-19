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الثلوج تصل الى ارتفاع ٩٠٠ متر والرياح توقع اضرارا على الساحل

19
JANUARY
2018
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم غائما مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد، تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية، تنحسر الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر. 

وقد غطت الثلوج امس المناطق الجبلية من ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، في حين تسببت الرياح على الساحل في توقف الملاحة في مرفأ صور وفي انهيار شرفة مبنى في المدينة.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الرياح القوية والامطار الغزيرة التي تساقطت في منطقة صور، أدت الى توقف الملاحة في مرفأي صور التجاري والصيادين، لليوم الثاني على التوالي، ولزم الصيادون ومراكبهم حرم الميناء بفعل الرياح القوية والامطار الغزيرة التي تساقطت، فيما بلغ ارتفاع الموج الى 6 امتار مصحوبة برياح عاتية.


وادت الرياح القوية الى انهيار شرفة في احد المباني في مدينة صور في منطقة حي الرمل، وحالت العناية الالهية من وقوع اي اصابات في صفوف المارة. واقتصرت الاضرار على تحطم واجهات عدد من المحال وتقطيع أسلاك وكابلات الكهرباء، وعلى الفور حضر الى المكان رئيس بلدية صور حسن دبوق وعاين المكان حيث عمل عمال البلدية على ازالة الركام من الشارع.


ارشادات الدفاع المدني
هذا، وتلفت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة إلتزام الحيطة والحذر والإمتناع عن التنقل خلال أوقات إشتداد العاصفة إلا عند الضرورة علما أن جميع عناصر الدفاع المدني هم في حالة تأهب تام.


وذكرت المواطنين بضرورة التقيد بالإرشادات المرفقة ربطا والإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ: 125 عند حصول أي طارئ ومتابعتنا على الموقع الإلكتروني: www.civildefense.gov.lb


الإحتياطات التي يجب أن يتخذها المواطنون قبل العواصف الثلجية وأثناءها للمقيمين في المناطق الجبلية: قبل العاصفة هي:


الإستماع إلى نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.


التمون بالأطعمة والمياه والأدوية الدورية والأدوية المضادة للحيوية وأدوية السعال وإنزال حرارة الجسم.


التموّن بمواد التدفئة كالمازوت أو الحطب.


تأمين الكميات المناسبة من أعلاف الحيوانات التي تقتنونها.


عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة.


عدم ترك أي وسيلة تدفئة تعمل على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند الذهاب إلى النوم أو ترك المنزل.


تجهيز المنزل بمطفأة يدوية - غطاء للحريق وجهاز كاشف للدخان.


يؤمل من المواطنين اتخاذ تدابير الحيطة التالية عند التدفئة بواسطة:


شودييرات: تنظيف الحراقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحراقات وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.


المدفأة الكهربائية: التأكد من الإمدادات الكهربائية الخاصة بها أنها صحيحة وآمنة.


الغاز: يجب التأكد عند كل غيار للقارورة من خرطوم الغاز انه سليم ولا يوجد تشقق فيه والأفضل استبداله كل سنة.


الفحم: يجب التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملا قبل إدخاله إلى الغرفة وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.


إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة ستائر، أغطية السرير...إلى آخره.


تهوئة المنازل باستمرار تلافيا للاختناق عند التدفئة بواسطة الفحم - الحطب أو الغاز.


عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تنشيفها.

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