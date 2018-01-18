مخزومي خلال ندوة لإطلاق مباراة "مايكروسوفت" 2018: أضع لبنان أولاً وليس المصالح السياسية أو الإنتخابية (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

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زينة كرم -

"نعم أنا مرشح عن دائرة بيروت الثانية عن المقعد السني". بهذه العبارات أكد لنا المهندس الأستاذ فؤاد مخزومي، رئيس حزب الحوار الوطني، ترشح للإنتخابات النيابية اللبنانية الاتس أتجري في 6 ايار 2018 . حوارٌ على الهامش خصه لموقعنا المهندس مخزومي بمناسبة ندوة في وزارة التربية التعليم العالي لمناسبة إطلاق مسابقة " 2018 Microsoft Office Specialist LEBANON Championship " برعاية الوزارة ومساهمة عدة مؤسسات ابرزها "مؤسسة مخزومي"، وإشتراك طلاب أكثر من 150 مدرسة وجامعة والتي ستجري في نيسان / ابريل 2018.

" نحن نعمل من أجل مستقبل الشباب في هذا الوطن ومنذ سنواتٍ عديدة وتحديداً سنة 1996 وليس منذ فترةٍ قصيرة لكي يقال أن هدفنا إنتخابي. نحن نؤمن أن التعليم الصحيح والتربية المستقيمة أي "تركيبة الطفل" هما من يؤمنان الإستمرارية. نحن ك"مؤسسة مخزومي" قدمنا ما يقارب وعلى مر السنين 120 ألف شهادة ولا أعتقد أن هناك أي مؤسسة أخرى قاربت هذا العدد. وهذه الشهادات وزعت في كل أنحاء لبنان وليس فقط محلياً، وربما هذه "نقطة ضعفي" انني أضع لبنان أولاً وليس المصالح السياسية أو الإنتخابية. إن كان هناك مستثمرون يريدون الانتاج في لبنان ، يجب علينا على الأقل أن نؤمن لهم العمال والموقع، هذا ما نؤمن به ونعتقد أنه خلال سنة أو سنتين، إن نجحنا، لبنان سيكون بخير.

أما بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية، نعم أنا مرشح عن المقعد السني لدائرة بيروت الثانية ونحن بدأنا فعلياً بالتحضير. أما عن موعد إطلاق الماكينة رسمياً فطبعاً سيكون الموعد قبل 6 اذار 2018، مع ختام مهلة تقديم الترشيح. "





وقد تم توزيع في نهاية الحفل جائزتين تقديريتينن للمهندس الأستاذ فؤاد مخزومي تقديراً لعطآته في مجال الثقافة والتعليم والتكنولوجيا.