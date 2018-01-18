بالفيديو - إجراء تأخّر سبع سنوات في حق موظّفة فاسدة في وزارة الداخلية

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من خمس صفحات جاء القرار الوجاهي الصادر عن الهيئة العليا للتأديب بقضية إحالة السيدة ن.ح. وهي رئيسة دائرة في محافظة جبل لبنان. الهيئة المؤلفة من الرئيس القاضي مروان عبود والعضوين علي مرعي ومرفت عيتاني قررت بالاجماع انزال عقوبة الصرف من الخدمة بحق السيدة المذكورة بناء على مخالفات عدة ارتكبتها اولها السماح بصورة متكررة ومتواصلة لشخص غير ذي صفة بالتدخل بطريقة غير مباشرة في اعمال وظيفة عامة واستلام ونقل مستندات رسمية بما يتنافى مع موجبات الوظيفة وخصوصيتها، وصرف نفوذها لتسهيل عمل صاحب العلاقة لدى دوائر اخرى التماسًا لمكاسب ومنفعة خاصة به، واستعمال سلطتها الوظيفية لاعاقة تطبيق قرار اداري صادر عن هيئة التفتيش المركزي بمنع صاحب العلاقة من التواجد في مبنى محافظة جبل لبنان، وبالتالي عدم تنفيذ الاوامر الادارية الصادرة اليها والمتعلقة بموضوع الاحالة.



وتابع القرار الذي حصلت الotv على نسخة منه أن السيدة المذكورة بقيامها بكل تلك المخالفات بشكل ثابت ومستمر لم تكن تستوحي المصلحة العامة واقترفت بذلك مخالفة صريحة لاصول عملها وللموجبات المنصوص عليها في النصوص والانظمة النافذة، فهي اضرت بسمعة الادارة المفترض بها تقديم الخدمة للمواطنين من دون وساطة او منة من احد، وبينت عن عدم انضباط مسلكي وعدم احترامها لمقتضيات الوظيفة العامة.



السيدة المذكورة كانت احيلت الى الهيئة بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش المركزي عام 2011 لعدم تنفيذها قراره القاضي باعادة السيد ن. م. الى مركز عمله الاساسي في بلدية كفرسلوان وعدم استدعائه مجددا الى مركز المحافظة في بعبدا على خلفية قيامه باعمال السمسرة في محافظة جبل لبنان، ولاستمرارها في السماح له بالمداومة في غرفة ملاصقة لمكتبها وتكليفه استقبال اصحاب المعاملات الخاصة بالمؤسسات المصنفة التي تقع ضمن مهامها في المحافظة اضافة الى قيامه باعمال اخرى تتعلق حصرا بمهامها هي. وكانت الهيئة عقدت اول جلسة وجاهية لمحاكمة السيدة المذكورة في 18/12/2012 واستمعت قبل ذلك التاريخ وبعده الى اقوال عدد من الموظفين واستجوبت المعنية مرارا في الاعوام 2013 و2017 بداية 2018 وحيث لم يتبين من محضر استجوابها ومن دفوعها الخطية ما من شأنه اعفائها من المسؤولية وحيث ان صاحبة العلاقة، وبما يناقض افادتها الوجاهية امام الهيئة، تبين انها تملكت بعد دخولها الوظيفة عقارات عدة وكذلك زوجها وابنتها القاصر لا تمكنها مواردها العادية من تملكها، فرأت الهيئة بالنظر الى ما تقدم، ومع اخراج الاثراء غير المشروع من المحاكمة لانه لا يقع ضمن صلاحياتها، وبعد الاحاطة بعناصر القضية من جوانبها كافة انزال العقوبة من الدرجة الثانية بحق السيدة ن. ح. وتحديد هذه العقوبة بالصرف من الخدمة.



هي اذا صفحة اضافية من صفحات مكافحة الفساد الاداري تُفتح وتصل الى خواتيمها، ولكن السؤال الابرز الواجب طرحه، لماذا تأخر هذا القرار سبعة اعوام؟ (التفاصيل في الفيديو المرفق)