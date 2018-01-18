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كنعان من معراب: المصالحة ثابتة والملفات السياسية والإنتخابية تبحث بهدوء وأي اختلاف أو تحالف لن يؤثر على تفاهمنا

18
JANUARY
2018
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 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان، بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي.

 

وعقب اللقاء الذي دام قرابة ساعة ونصف ساعة، قال كنعان: "إننا لا نريد أن نعطي أنموذجا للمجتمع اللبناني عن أن الإتفاق بين حزبين يجب أن يكون آحاديا حيث يكون الجميع متوافقين على كل شيء من دون حوار أو تفكير أو نقاش. عندما قمنا بالتفاهم مع حزب القوات اللبنانية، والوزير الرياشي أساس فيه، وضعنا بندا ضمن ورقة إعلان النوايا ينص على أنه في حال الاختلاف نحن سنذهب إلى المنافسة من دون أن نلغي بعضنا بعضا".

 

وفي الذكرى الثانية لـ"تفاهم معراب"، أكد كنعان أن "هذه المصالحة باقية فهي استراتيجية وتتخطى التنافس والتحالف وهي عمليا ليست مطلب الحزبين فقط وإنما المسيحيين كافة بمن فيهم أولائك الذين نتنافس معهم اليوم باعتبار أنها تريح الأجواء في المجتمع. ناهيك عن أن المصالحة مطلب وطني أيضا تؤمن التوازن والإستقرار السياسي في البلاد".

 

وقال: "أطمئن الجميع في هذه الذكرى أننا مستمرون".

 

أضاف: "استكملنا خلال هذا اللقاء المحادثات التي كنا قد بدأنا بها وبجدية مطلقة ومصارحة تامة. وإننا نتمتع بالحرية الكاملة للغوض في جميع الملفات إذ لا وجود لأي ملف محرم علينا في هذه المحادثات، ونقوم بتثبيت مكامن التفاهم للتعاون بيننا فيما نضع الأسس وطريقة العمل حيث نختلف كي لا تصبح هذه المواد الخلافية متفجرة او تتوسع لتطال ملفات أخرى".

 

أما في ما يتعلق بمستقبل المحادثات الجارية وانعكاس نتائجها على التحالفات الإنتخابية والملفات السياسية، فقال كنعان: "الأمور تمضي في الطريق الصحيح ونقوم بالمصارحة في ما بيننا وفي الأيام المقبلة سنشهد تكثيفا لهذا النوع من الإتصالات، منها ما سيكون معلنا ومنها ما سيكون غير معلن. المهم هو نتيجة هذه المباحثات كون المصالحة ثابتة فيما الملفات السياسية والإنتخابية تبحث بهدوء وأي اختلاف أو تحالف لن يؤثر على تفاهمنا وستكون المصلحة المسيحية والوطنية حاضرة دائما في ذهننا، فنحن لا نتكلم طائفيا وإنما نبحث في كيفية تقريب وجهات النظر بيننا لأن هذه الحالة هي التي تخلق الإستقرار في لبنان".

 

وختم: "يدنا ممدودة للجميع في الملف الوطني والسياسي بهدف الحفاظ على هذا الإستقرار الذي نعيشه اليوم محاولين قدر الإمكان التوافق على ما نقوم به".

وطنية
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