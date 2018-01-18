بالفيديو - سرقات متكررة في "حي صلاح لبكي" في الاشرفية

A + A -

لا معانات أكبر من معاناة أهل حي صلاح لبكي في الاشرفية الذين يتعرضون منذ مدّة لسرقات متتالية وحوادث نشل..

الا أن ثمة الكثير منهم ممن لم يتقدموا بشكوى حول ما تعرضوا له نظرا الى ان الاجراءات معقدة او تقدموا بشكوى ولم يصلوا الى ىنتيجة..

الجميع يؤكد ان هذه الامور طائة على الحي لذا تتوجه الانظار نحة العمال الاجانب خصوصا ان هناك في الحي ثلاثة ورش بناء، وفور سماعه بالأخبار توجه الوزير السابق نقولا الصحناوي الى المنطقة، جال مع الاهالي وتفقد الحي، مستمعاً الى كل ما أخبروه إياه في هذا الاطار. (التفاصيل في الفيديو المرفق)